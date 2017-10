Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin verlängert die Suche nach Käufern für ihre Techniksparte. Angebote werden nun noch bis zur übernächsten Woche (16. bis 22. Oktober) angenommen, wie ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ursprünglich lief die Frist am 21. September ab, sie wurde bereits auf den heutigen Freitag verlängert.



Grund für die Verlängerung sind demnach die noch laufenden Verkaufsverhandlungen für den Flugbetrieb: "So ermöglichen wir den Bietern, sich ein genaueres Bild vom Verlauf des Vergabeverfahrens für die Air Berlin zu machen und dementsprechend ihre Angebote für die Air-Berlin-Technik zuzuschneiden."