Äpfel sind in Brandenburg die Obstsorte Nummer 1. Insgesamt wächst Obst nach jüngsten Angaben des Landesamtes für Statistik auf 1.545 Hektar bei 118 Obstbaubetrieben. Auf 873 Hektar stehen Apfelbäume. Ökologisch bewirtschaftet werden 232 Hektar. Meist wachsen in den Anlagen die Sorten Elstar (14,5 Prozent), Pinova (13 Prozent), dann kommen Jonagold, Gala und Idared.

Seit Beginn der Apfelernte in Brandenburg Anfang September hat sich die Prognose bestätigt: Die Ernte ist bis auf regionale Ausnahmen schlecht. Erwartet wird eine Ernte von 18.000 Tonnen Äpfeln - nach 28.600 Tonnen noch im Vorjahr. Für betroffene Bauern werde finanzielle Hilfe zum Ausgleich der Verluste immer wichtiger, sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, dass Geld bis Jahresende bei den Obstbauern ankomme. Auf die Preise im Handel habe sich das geringere Angebot märkischer Äpfel bislang nicht ausgewirkt. Sie liegen nach den Angaben in etwa wie im Vorjahr.

Durch starke Frühjahrsfröste waren in verschiedenen Landesteilen die Blüten an den Apfelbäumen erfroren. Früchte konnten sich damit nicht ausbilden. Auch in anderen Bundesländern - wie in Rheinland-Pfalz - sind Ernteausfälle zu beklagen. Bundesweit werden nach den Angaben 30 Prozent weniger Äpfel der Sorte Elstar und 60 Prozent der Sorte Jonagold gepflückt.



Nach Angaben des Brandenburgischen Agrarministeriums ist bislang noch unklar, welche Höhe der Gesamtschaden durch die Wetterunbilden und die Ernteausfälle bei den Obstbauern hat. "Die Berechnungen laufen noch und können von Betrieb zu Betrieb recht unterschiedlich sein", sagte Sprecher Jens-Uwe Schade. Für die Ermittlung der Summe werde der Durchschnitt der Gesamtbetriebsergebnisses der vergangenen drei Jahre herangezogen. Bei einem Gartenbaubetrieb könne auch einfließen, wie ein Hofladen laufe.