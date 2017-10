Audio: radioBerlin 88,8 | 15.10.2017 | Michael Ernst

Nächste Jobbörse am Donnerstag - Arbeitsagentur öffnet Büro in Air-Berlin-Zentrale

15.10.17 | 12:23 Uhr

Tausende Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin müssen um ihren Job bangen. Das Unternehmen bietet bereits Jobbörsen an. Wer sich arbeitssuchend melden will, soll dies am Montag direkt in der Unternehmenszentrale machen können.

Die Bundesagentur für Arbeit öffnet am Montag ein Büro in der Zentrale der insolventen Air Berlin. Dort können sich die Beschäftigten der Fluggesellschaft arbeitssuchend melden, wie Personalchefin Martina Niemann intern mitteilte.

Für Donnerstag ist demnach eine weitere Jobmesse bei Air Berlin geplant, dieses Mal mit dem Berliner Senat. Präsentieren sollen sich dort die allgemeine Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bürgerämter, das Landesflüchtlingsamt, der IT-Dienstleister des Landes, Bildungseinrichtungen und der Justizdienst.

Verdi ruft zu Protestaktion bei Air Berlin auf

Derweil hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag zu einer Protestaktion aufgerufen. Mit einer "aktiven Mittagspause" am Air-Berlin-Gelände in Berlin-Tegel solle die Forderung nach größtmöglicher Unterstützung für die Beschäftigten in der Zeit der Insolvenz unterstrichen werden, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Es müssten Perspektiven für die Zukunft der Mitarbeiter geschaffen werden. "Dazu gehört unter anderem auch die Forderung nach Gründung einer Transfergesellschaft", teilte Verdi mit. "Hierfür müssen aus Sicht von Verdi und der Air-Berlin-Beschäftigten Air Berlin, Lufthansa und weitere Investoren soziale Verantwortung übernehmen und Gelder zur Verfügung stellen."

Noch keine Lösung für Mitarbeiter aus Verwaltung und Technik

Bislang ist nur klar, dass bis zu 3.000 der etwa 8.000 Mitarbeiter zur Lufthansa wechseln können. An die Lufthansa gehen 81 von 134 Flugzeugen. Für andere Bereiche gibt es noch keine Lösung, darunter die Verwaltung und die Technik. Mit der britischen Fluggesellschaft Easyjet verhandelt Air Berlin weiter über einen Verkauf mehrerer Maschinen. Einen Abschluss gab es Angaben eines Air-Berlin-Sprechers vom Sonntag nicht. Easyjet hat Interesse an bis zu 25 Flugzeugen in

Berlin-Tegel.

Die Lufthansa und Air Berlin haben am vergangenen Donnerstag einen Kaufvertrag für große Teile des Unternehmens unterzeichnet. Der Gesamtkaufpreis von rund 210 Millionen Euro werde bei Vollzug des Kaufvertrags noch angepasst, teilte Air Berlin mit. In den vergangenen Wochen hatte die Geschäftsführung der insolventen Fluggesellschaft mit der Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet über die Aufteilung des Unternehmens verhandelt. Die Bieterfrist für die Techniksparte von Air Berlin, die ebenfalls zum Verkauf steht, ist bis zum 20. Oktober verlängert worden.