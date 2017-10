Viel mehr "Fälle" pro Person - Arbeitsbelastung von Pflegekräften hat drastisch zugenommen

05.10.17 | 10:25 Uhr

Pfleger an Berliner und Brandenburger Krankenhäusern müssen sich um immer mehr Patienten kümmern. Während die Fallzahlen in den letzten 25 Jahren stark stiegen, wurde in Berlin sogar Personal abgebaut. Auch Ärzte sind höher belastet.

Die Arbeitsbelastung von Pflegekräften in Berliner Krankenhäusern ist in den vergangenen 25 Jahren erheblich gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Patientenschutz mitteilte, kamen 2016 auf eine Pflegekraft durchschnittlich 63 Fälle und damit fast doppelt so viele wie 1991. Damals waren es noch rund 32 Fälle. Ähnlich ist die Situation in Brandenburg. Die Stiftung bezieht sich auf Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Als "Krankenhausfall" wird ein Patient bezeichnet, der mindestens eine Nacht in der Klinik geblieben ist. Steigende Fallzahlen können somit mehr eingelieferte Patienten bedeuten - oder auch dieselben Patienten, die mehrmals im Jahr in der Klinik landen.

Mehr Fälle - weniger Personal

Erklären lässt sich die Entwicklung mit dem Abbau von Stellen im Gesundheitswesen bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen. Aus dem Bericht geht hervor, dass es in den vergangenen Jahren in Berlin insgesamt sehr viel mehr Krankenhausfälle gab - ein Plus von 35 Prozentpunkten, von 630.100 Fällen (1991) auf 852.000 (2016). Gleichzeitig wurden Pflegestellen massiv abgebaut. 1991 waren noch rund 19.700 Pfleger und Pflegerinnen in Berliner Krankenhäusern beschäftigt. 2016 waren es nur noch 13.600.

Situation in Berlin besonders schlecht

Die Situation in Pflegeberufen hat sich in keinem anderen Bundesland so verschlechtert wie in Berlin. "Berlin hatte nach dem Mauerfall eine Sonderrolle", erklärt Eugen Brysch, Vorstand der Patientenschutz-Stiftung. "Die Stadt hat jedoch die Chance verpasst, eine Vorreiterreiterrolle in Sachen zukunftssichere Patientenversorgung einzunehmen." Obwohl viele Patienten mehr Pflege brauchten, würden sie immer schneller aus den Krankenhäusern entlassen. "Doch die Kliniken und die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben den demographischen Wandel ignoriert", kritisiert Brysch. Die Zahl der Pflegekräfte sei über Jahrzehnte systematisch abgebaut worden. Erst kürzlich demonstrierten Schwestern und Pfleger an der Berliner Universitätsklinik Charité für mehr Pflegepersonal - und damit eine geringere Arbeitsbelastung. Viele Operationen mussten infolge des Streiks abgesagt werden.

Brandenburg meldet ebenfalls starke Belastung

In Brandenburg war die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte 1991 mit 42 Fällen höher als in Berlin - sie ist seither aber ebenfalls stark gestiegen (plus 42 Prozent bis 2016) und liegt jetzt mit 60 Fällen pro Person leicht unter der Belastung in Berlin. Insgesamt stieg auch in Brandenburg die Zahl der Krankenhausfälle stark an (plus 48 Prozentpunkte). Aber anders als in der Hauptstadt wurden in dem Zeitraum keine Pfleger entlassen, sondern einige mehr eingestellt. Die Zahl stieg von 9.200 Pflegern 1991 auf 9.600 im Jahr 2016.

Auch Berliner Ärzte höher belastet - Brandenburg auf hohem Niveau

Der Bericht der Patienten-Stiftung zeigt zugleich, dass auch die Ärzte in Berlin höher belastet sind. Es gibt zwar mehr Ärzte seit 1991 an den Kliniken der Hauptstadt (plus knapp 27 Prozent auf 8.100), aber gleichzeitig eben auch mehr Behandlungsfälle. Dadurch stiegen die Fallzahlen pro Arzt binnen 25 Jahren um sieben Prozent von rund 98 auf rund 105. Für Brandenburger Ärzte sieht die Entwicklung zwar auf den ersten Blick besser aus. Hier sank die Fallzahl pro Arzt um zwölf Prozentpunkte. Im Berlin-Vergleich standen und stehen die Brandenburger Klinikärzte aber deutlich schlechter da. Schon 1991 mussten sie sich um mehr Fälle kümmern (154 im Vergleich zu 98) - das war 2016 immer noch so (136 im Vergleich zu 105).