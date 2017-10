Rudolf H. Berlin Montag, 30.10.2017 | 09:19 Uhr

Abriss sofort und ohne Wenn und Aber.

Ich weiß nicht, wieviel Millionen der Berliner Senat in diesen Bau steckt und gesteckt hat, um dieses seit Jahren tote Kind Berlins am Leben zu erhalten.

Leider kleben die ewig Gestrigen, die "alten" Berliner an dieser Ruine, wie an diesem bedeutungslos gewordenen Bahnhof Zoo.

Die Abrißbirne, wie einst an den Palast der Republik.

Aber, ich sehe es schon kommen, dass Charlottenburger Menschenketten und Teelichtinstallationen organisieren.



Oder, ein Umbau für die Aufnahme von hunderten südosteuropäischen Obdachlosen, die jetzt noch in den Grünanlagen hausen.

Dann freuen sich auch die Charlottenburger.