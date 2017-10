Am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten wird ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember täglich ein zweiter Fernzug halten. Es handelt sich dabei um den Nachtzug Berlin-Zürich, der planmäßig um 20.56 Uhr am Berliner Ostbahnhof abfährt und auch Reisende am Hauptbahnhof, Bahnhof Zoo, Wannsee und Potsdam aufnimmt. Das sagte der Leiter des Fernverkehrs der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Kurt Bauer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die ÖBB hatte vor einem Jahr den klassischen Nachtzugverkehr mit Schlaf- und Liegewagen in Deutschland übernommen. Nach Auskunft der Deutschen Bahn fährt ab 10. Dezember täglich auch ein Nacht-ICE vom Bahnhof Zoo nach Köln. Derzeit ist auf derselben Strecke ein nächtlicher Intercity (IC) mit Sitzen unterwegs.