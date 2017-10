Die Baustelle am Karower Kreuz macht es nötig: Auf den Linien S2 und S8 müssen Bahngäste im November auf Ersatzbusse umsteigen. Kurz darauf enden nach zehn Jahren die Bauarbeiten am Ostkreuz. Doch im kommenden Jahr stehen neue Bahn-Baustellen an.

Die Deutsche Bahn (DB) will auch im kommenden Jahr bis zu 500 Millionen Euro investieren, um ihre Infrastruktur in Berlin und Brandenburg auszubauen. Am Donnerstag hat das Unternehmen zentrale Bauvorhaben vorgestellt. So gibt es unter anderem auf der Ausbaustrecke nach Dresden Bewegung: Zwischen Wünsdorf und Hohenleipisch können die Züge ab 10. Dezember wieder den direkten Weg nehmen. Zwei Eisenbahn- und 13 Straßenbrücken wurden als Ersatz für 18 Bahnübergänge neu errichtet. Die gesamte Strecke wird mit dem europäischen Zugsicherungs- und Steuerungssystem (ETCS) ausgerüstet.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Ostkreuz seien im Dezember weitestgehend abgeschlossen. "Wenn ab 10. Dezember die S9 wieder in das Stadtzentrum fährt und unten am neuen Bahnsteig erstmals Regionalzüge der Stadtbahn halten, ist das neue Ostkreuz im Wesentlichen in Betrieb", sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB für das Land Berlin.