Audio: Inforadio | 31.10.2017 | Maria Ossowski

Kommentar - Ein ICE mit dem Namen Anne Frank ist geschmacklos

30.10.17 | 20:05 Uhr

Die Bahn will einen neuen ICE Anne Frank taufen - in Erinnerung an das jüdische Mädchen, das als 16-Jährige in Bergen-Belsen ermordet wurde. Ihr Tagebuch hat sie weltberühmt gemacht. Doch ein ICE mit ihrem Namen wäre geschmacklos, meint Maria Ossowski.

Züge sind eine Metapher, ein Symbol für den Massenmord an den europäischen Juden. Das Foto mit den Gleisen vor dem Tor von Auschwitz steht ikonographisch für den Holocaust. Claude Lanzmann hat in seiner Dokumentation "Shoah" immer wieder Bahnschienen gezeigt, um das Unsagbare filmisch zu fassen. Die Deutsche Bahn, in Teilen Rechtsnachfolger der Reichsbahn, will nun mit Erinnerungskultur Gutes tun, sich vielleicht gar der eigenen Geschichte stellen - was sie so aber nicht formuliert. Anne Frank stünde, so das Unternehmen, für das friedliche Miteinander der Kulturen. Die Deutsche Bahn will mit dem ICE-Namen an das literarisch begabte, grausam ermordete Mädchen erinnern. Das ist ehrenwert, in diesem speziellen Fall aber geschmacklos. Denn alles hatte damals seine deutsche Ordnung.

Eine Reise in den Tod - auf Kosten der Opfer

Eine Reise in den Tod mit einem Güterwaggon hat die Deutsche Reichsbahn als Fahrt dritter Klasse abgerechnet. Zu zahlen hatten meist die Opfer. Vier Pfennig pro Kopf und Bahnkilometer, Kinder zwischen vier und zehn Jahren kosteten die Hälfte, Säuglinge und Kleinkinder durften, so der Historiker Sven Ulrich Kellerhoff, umsonst nach Auschwitz oder Treblinka reisen. Bei mehr als 400 Juden in einem Transport gab die Reichsbahn Rabatt mit 2 Pfennig pro Person. Das Unternehmen konnte sich diese Großzügigkeit leisten, denn die Todesmaschinerie im Osten war ein Riesengeschäft. Der Publizist Hans Rüdiger Minow gab als möglichen Gewinn durch Judentransporte 445 Millionen Euro an.

Schulen, Straßen, Bibliotheken ja - aber keine Züge

Auch Anne Frank musste am 3. September 1944 mit über 1.000 Leidensgenossen in die Waggons nach Auschwitz steigen und in der Nacht des 1. November in den Zug nach Bergen-Belsen, wo Fleckfieber und Typhus herrschten. Ohne die perfekte Organisation des Zugverkehrs, sie gehörte zum Aufgabengebiet von Adolf Eichmann, hätte es keinen Holocaust gegeben und wäre Anne Frank nicht elendig umgekommen. Deshalb sollen bitte Schulen, Straßen, Plätze und Bibliotheken ihren Namen tragen. Nicht aber ein Transportmittel, dessen Vorläufer auf ewig mit dem schlimmsten Gräuel der Menschheitsgeschichte verbunden bleiben wird.