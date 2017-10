Protest gegen steigende Gewerbemieten - Kiezläden in Kreuzberg verhängen ihre Schaufenster

18.10.17 | 19:05 Uhr

Nicht nur Wohnungen, auch Gewerberäume werden in Berlin immer teurer. Viele kleine Läden mussten schon aufgeben - auch in der Oranienstraße in Kreuzberg. Aus Protest dagegen haben viele Ladeninhaber am Mittwochabend ihre Schaufenster verdunkelt.



Aus Protest gegen weiter steigende Gewerbemieten haben sich Geschäftsinhaber in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg am Mittwochabend eine ausgefallene Aktion ausgedacht: Zwischen 17 und 19 Uhr verhängten sie die Schaufenster ihrer Läden mit Laken und Zeitungspapier. Das Motto der Aktion lautete "Verdunkelung statt Festival of Lights". Unterstützt wurde die Aktion von den Nachbarschaftsinitiativen Bizim Kiez, GloReiche und ORA35, hieß es in der Ankündigung.



Licht ausgeschaltet und mit Passanten diskutiert

Zu den über 50 Teilnehmenden gehörten auch Werkstätten und Gewerbetreibende aus den Hinterhöfen und den oberen Stockwerken. Die Schaufenster wurden mit schwarzen Mülltüten oder Papier zugeklebt und das Licht ausgeschaltet. Vor den Geschäften bauten die Inhaber Bänke und Tische auf, verteilten Handzettel an Passanten. Mit-Initiator Philipp Vergin zeigte sich erfreut über die rege Beteiligung: "Es sind viele Leute gekommen, die mit den Betreibern ins Gespräch kommen."



In einem Positionspapier fordern die Initiativen von der Politik, "endlich wirksame Schritte zum Schutz der Gewerbetreibenden und Mieter*innen zu unternehmen". Das Schreiben sei bereits Anfang Oktober Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) bei ihrem Besuch der Ladenbetreiber übergeben worden und soll in Kürze schriftlich an Senat und Bezirk gehen.



Zahlreiche kleine Läden mussten schon aufgeben

Zahlreiche kleine Läden, Büros oder Werkstätten mussten in der Vergangenheit bereits aufgeben, weil sie die Mieten für ihre Gewerberäume nicht mehr bezahlen konnten. Die Geschäftsleute klagen darüber, dass internationale Investoren ganze Häuserzeilen aufkaufen, den alteingesessenen Gewerbetreibenden kündigen, um dann neu und viel teurer zu vermieten.



Die Preise für Gewerbeimmobilien sind in den vergangenen fünf Jahren in die Höhe geschnellt. Und die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen. "In den vergangenen neun Monaten wurden Gewerbeimmobilien und Grundstücke im Wert von mehr als sechs Milliarden Euro veräußert", meldet das Immobilienberatungsunternehmen Colliers International. "Bei allen großen nationalen wie internationalen Investoren steht Berlin nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste", heißt es in einer Mitteilung des Beratungsunternehmen.

Rot-Rot-Grün will Gewerbemietspiegel durchsetzen

Bereits im Mai hatten die Kiezläden in der Oranienstraße für einen besseren Schutz von Gewerbetreibenden protestiert. Die rot-rot-grüne Landesregierung kündigte damals eine Bundesratsinitiative für eine Reform des Gewerbemietrechts an. Geplant sind längere Kündigungsfristen und eine Begrenzung der Miethöhe auf die ortsüblichen Vergleichsmieten, also ein Gewerbemietspiegel - doch noch ist die Gesetzesinitiative nicht auf den Weg gebracht.

Sendung: Abendschau, 18.10.2017, 19.30 Uhr