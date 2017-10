Wie geht es weiter nach Air Berlin? - "Die Flugkapitäne sind der Flaschenhals"

23.10.17 | 19:04 Uhr

Die Geschichte von Air Berlin neigt sich dem Ende entgegen: Am Freitag wird in Tegel die letzte Maschine landen. Die Flugzeuge gehen zu einem Großteil an die Lufthansa-Tochter Eurowings, doch niemand weiß, wann sie wieder fliegen. Die Air-Berlin-Piloten weigern sich. Von Daniel Marschke

Am kommenden Freitag, dem 27. Oktober, wird die Geschichte von Air Berlin unwiderruflich zu Ende gehen. Die letzte Maschine kommt aus München und soll um 22.45 Uhr auf dem Flughafen Tegel landen - also dort, wo die Geschichte von Air Berlin 1979 mit einem Flug nach Mallorca begann.



Große Teile des Unternehmens gehen jetzt an die Lufthansa-Tochter Eurowings, doch wie es weitergehen soll, ist "noch sehr nebulös" - so drückt es jedenfalls Markus Wahl, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, aus.

Hintergrund Bei Wechsel zu Eurowings - Air-Berlin-Piloten drohen Geldeinbußen von mehr als 40 Prozent Piloten der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin müssen bei einem Wechsel zur Lufthansa-Tochter Eurowings mit starken Einbußen rechnen. Eurowings verteidigt die Konditionen.

Laut Cockpit haben sich erst zwölf Piloten beworben

Hauptproblem sind 25 Maschinen vom Typ Airbus A320, die die Lufthansa-Tochter Eurowings von Air Berlin übernehmen und ihre Flotte integrieren soll - vorausgesetzt, die europäischen Kartellbehörden geben grünes Licht. Unklar ist aber, wer die Maschinen fliegen soll - denn die Air-Berlin-Piloten zeigen bisher wenig Bereitschaft, zu Eurowings zu wechseln. "Es steht zu befürchten, dass die Maschinen erstmal rumstehen", sagte Wahl rbb|24 am Montag.

Während Lufthansa von hunderten von Bewerbungen spricht, ist das Interesse nach Informationen von Cockpit bisher nur äußerst gering. "Aus Kollegenkreisen weiß ich, dass sich bisher genau zwölf Piloten bei Eurowings beworben haben", sagt Wahl. Bei Gehaltseinbußen von 30 bis 40 Prozent sei dies auch kein Wunder. Doch Lufthansa dementiert. Auf die 1.300 Stellen, die Eurowings ausgeschrieben habe, hätten sich inzwischen 2.500 Bewerber gemeldet, "darunter 500 Flugbegleiter und Piloten von Air Berlin", teilte Lufthansa-Sprecherin Anja Lindenstein rbb|24 am Montag mit. Wie viele der 500 Bewerber tatsächlich Piloten sind, vermag Lindenstein aber nicht zu sagen.

Flugplan könnte ins Wanken geraten

Mitte Oktober, knapp zwei Monate nach der Insolvenz von Air Berlin, hatten sich Lufthansa und der einstige Konkurrent auf die Übernahme eines Großteils der Air-Berlin-Flotte geeinigt, darunter auch 38 Flugzeuge vom Typ Airbus A320. 13 davon fliegen bei der Dortmunder Air-Berlin-Tochter LG Walter, die von Lufthansa komplett übernommen wird. Die anderen 25 Maschinen sollen künftig unter der Eurowings-Flagge zum Einsatz kommen - doch die Flugzeuge fliegen nicht von alleine. "Die Flugkapitäne sind der Flaschenhals", sagte Dennis Dahlenburg, Chefredakteur des Luftfahrtportals Aero.de, am Montag rbb|24. "Stehen nicht genügend Piloten zur Verfügung, wird der Flugplan nicht zu erfüllen sein."

Eurowings wirbt mit 20.000 Euro Wechselprämie

Auch rechtlich ist der Übergang von der einen auf die andere Fluggesellschaft umstritten. Lufthansa und Eurowings sprechen davon, dass der Betrieb von Air Berlin mit dem Verkauf "stillgelegt" wird, die Piloten dagegen gehen von einem "Betriebsübergang" aus. Das sieht auch der Bremer Jurist David Schäfer so: "Die Lufthansa setzt sich ins gemachte Nest der Air Berlin", sagte Schäfer dem ZDF. "Somit handelt es sich nicht um eine Stilllegung der Air Berlin, sondern es ist ein Betriebsübergang, für den es klare rechtliche Vorschriften gibt, der auch die Übernahme des Personals zu gleichen Konditionen verlangt."

Halbjahresbericht - Air Berlin veröffentlicht erschreckende Geschäftszahlen Der Halbjahresbericht von Air Berlin zeigt, warum die Fluggesellschaft Mitte August Insolvenz anmelden musste: Seit Januar waren weitere 447 Millionen Euro Schulden aufgelaufen.



Laut Medienberichten haben sich die Air-Berlin-Piloten inzwischen auf einen regelrechten "Bewerbungsboykott" verständigt. Um dennoch Piloten ins eigene Lager hinüberzuziehen, soll Eurowings erfahrenen Flugkapitänen mit Trainerlizenz für den Airbus A320 inzwischen eine Wechselprämie in Höhe von 20.000 Euro bieten. Das schreibt die "Rheinische Post" und beruft sich dabei auf die neuesten Stellenausschreibungen von Eurowings.

Pilotenvereinigung erwartet Unordnung im Streckennetz

Die Pilotenvereinigung Cockpit geht davon aus, dass es in den kommenden Wochen auf den früheren Air-Berlin-Strecken noch "relativ viel Unordnung" geben wird. Diese Gefahr scheint man auch bei Lufthansa zu sehen. Bereits bei der Bekanntgabe des Air-Berlin-Deals am 12. Oktober hatte Vorstandschef Carsten Spohr Probleme in Aussicht gestellt. Lufthansa werde mindestens noch ein halbes Jahr improvisieren müssen, um nach der Flotten-Erweiterung einen stabilen Flugbetrieb sicherzustellen. Passagiere müssten daher mit kurzfristigen Flugausfällen rechnen und sollten sich in jedem Fall informieren, ob ihre Flüge auch tatsächlich stattfinden, sagt Cockpit-Sprecher Wahl. Weiter unklar ist auch, welche "Slots" Eurowings von Air Berlin übernehmen wird. Dabei handelt es sich um Zeitfenster, zu denen ein Flugzeug auf einem Flughaften starten oder landen kann. Erst am Donnerstag soll eine entsprechende Slotkonferenz stattfinden, an der Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber teilnehmen werden. Die Leitung liegt beim Flughafenkoordinator, der dem Bundesverkehrsministerium untergeordnet ist. Branchenkenner erwarten, dass die Air-Berlin-Slots auf dieser Sitzung neu verteilt werden.



Lufthansa setzt im Berlin-Verkehr auf größere Maschinen

Dass das Verschwinden von Air Berlin nicht unbemerkt vorübergehen wird, ist bereits in dieser Woche zu spüren. Um "der derzeit außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Tickets von Berlin nach Frankfurt, München, Zürich und Wien" nachzukommen, würden Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften Swiss und Austrian Airlines vorerst größere Flugzeuge einsetzen, teilte Lufthansa mit, darunter die Airbus-Modelle A330 und A340 und eine Boeing 767. Man habe nicht sofort beliebig viele Flugzeuge, Crews und Slots verfügbar, daher setze die Airline vorübergehend die größten verfügbaren Flugzeuge ein, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der "Berliner Morgenpost".