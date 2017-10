Offenbar glaubte Air Berlin, trotz der negativen Zahlen weiter durchhalten zu können. Doch kurz darauf beendete Etihad, Hauptanteilseigner der Airline aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, seine finanzielle Unterstützung - womit das Ende der einst so stolzen Fluggesellschaft gekommen war.

Dementsprechend heißt es zu Beginn des Halbjahresberichts auch, dass die jetzt veröffentlichten Zahlen "not purport to give a true and fair view on the financial situation of the Air Berlin group" - dass die Zahlen also nicht wirklich wiedergeben können, in welcher Situation sich das Unternehmen seit dem Rückzug von Etihad tatsächlich befindet.

Inzwischen ist die Zerschlagung von Air Berlin beschlossene Sache. Große Teile des Unternehmens werden an Lufthansa und Easyjet gehen. Die Gläubigerausschüsse wollen darüber am Dienstag entscheiden. Zugleich sind tausende Arbeitsplätze bedroht - denn noch gibt es keine Transfergesellschaft.