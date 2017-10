Von München nach Berlin - Letzter Flug von Air Berlin rückt näher

27.10.17 | 19:25 Uhr

Es ist ein tränenreicher Abschied: Wenn am Freitagabend auf dem Flughafen Tegel der letzte Flug von Air Berlin landet, geht ein Stück Luftfahrtgeschichte zu Ende. Fast 40 Jahre lang waren die weiß-roten Flieger unterwegs - nun heißt es "Take care, Tschüss und Bye bye!"

"Mit airberlin die Welt entdecken." Dieses Versprechen prangt nach wie vor als überdimensionales Werbebanner am Flughafen Berlin-Tegel. Doch am Tag, an dem die Airline ihren Flugbetrieb einstellt, bekommt die Werbung etwas Schwermütiges. "Relikt aus schon sehr bald vergangenen Zeiten", schreibt eine Nutzerin beim Kurznachrichtendienst Twitter.



Programmtipp rbb Fernsehen | 27.10.2017 | 22:15 - Der letzte Flug Die letzte Maschine der Airline Air Berlin wird am Freitag um 22:45 in Berlin-Tegel landen, also dort, wo die Geschichte von Air Berlin 1979 mit einem Flug nach Mallorca begann. Das rbb Fernsehen berichtet live mit Cathrin Böhme und Arndt Breitfeld.

Tränen zum Abschied

Nach fast 40 Jahren wickelt die Airline am Freitag ihre letzten Flüge ab. Unter dem Hashtag #AirBerlin äußern sich in den sozialen Netzwerken viele Passagiere voller Wehmut. Wehmut herrscht aber auch bei den Flugbegleitern von Air Berlin. Als eine Stewardess ihre Durchsage machen will, überwältigt sie der Abschiedsschmerz: die Stimmen versagt, ihr kommen die Tränen, berichtet ein Fluggast auf Twitter. Auch auf den Flughäfen herrschte den ganzen Tag über Abschiedsstimmung. Mit Wasserfontänen der Flughafen-Feuerwehr sollte der letzte Air-Berlin-Flug ab Hamburg verabschiedet werden. Ähnliche Aktionen waren in Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart geplant.

Letzter Flieger startet um 21.35 Uhr

Der bundesweit letzte Air-Berlin-Flieger kommt aus München und trägt die Flugnummer AB6210. Um 22.45 Uhr soll er auf dem Flughafen Tegel landen, dort, wo im April 1979 die Geschichte von Air Berlin mit einem Flug nach Mallorca begann. Auch dort ist ein großer Abschied geplant. Der Flughafen hat angekündigt, die Besucherterrasse länger geöffnet zu halten. Seit 19 Uhr sei der Zutritt nach einer Sicherheitskontrolle kostenlos möglich, hieß es. Der letzte Air-Berlin-Flug, der in Berlin startet, geht übrigens nach Zürich. Er hat die Flugnummer AB8574 und startet planmäßig um 21.25 Uhr in Tegel. In Zürich soll er um 22.50 Uhr ankommen.

Schnelles Wachstum wurde zum Problem

Der letzte Berlin-Flug ist natürlich ausverkauft. An Bord wird auch der Neu-Gründer und langjährige Chef von Air Berlin, Joachim Hunold, sein. Er hatte das 1978 gegründete US-Unternehmen 1991 neu aufgestellt und bis 2011 geleitet. In diesen 20 Jahren machte er die Fluggesellschaft zur zweitgrößten Airline in Deutschland. Das schnelle Wachstum wurde aber zum Problem. Die scharfe Konkurrenz durch Billigflieger wie Ryanair oder Easyjet führte letztlich zu jahrelangen Verlusten. Am 15. August musste Air Berlin Insolvenz anmelden. Der Flugbetrieb war seitdem nur durch einen Kredit des Bundes über 150 Millionen Euro gesichert.

Flüge, die noch nach dem 15. August gebucht wurden, verlieren jetzt ihre Gültigkeit. Tickets, die vor diesem Datum reserviert wurden, wandern in die Insolvenzmasse - die Aussicht, dafür noch entschädigt zu werden, ist allerdings gering. Doch die letzten Fluggäste werden ihren Flug wohl noch lange in Erinnungen behalten. Auf ihren Bordkarten stand am Freitag zu lesen: "Take care! Tschüss und Bye bye!"



Lufthansa übernimmt große Teile

Die insolvente Fluggesellschaft wird zu großen Teilen von der Lufthansa übernommen. Das bedeutet für tausende Mitarbeiter, dass sie ihren Job verlieren. Verhandlungen über eine Transfergesellschaft waren gescheitert. Das Land Berlin plant jetzt eine Lösung für einen kleinen Teil der Belegschaft. Das rbb-Fernsehen strahlt am Freitag von 22:15 bis 23:00 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel "Der letzte Flug - Abschied von Air Berlin" aus. rbb|24 zeigt die Übertragung im Livestream.

Fluggastzahlen werden zunächst zurückgehen

Für die Berliner Flughäfen bedeutet das Ende von Air Berlin, dass zunächst weniger Passagiere einchecken. Deshalb sei es "sehr bedauerlich", das nun der letzte Flieger in Tegel lande, sagte der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, Engelbert Lütke Daldrup. Es werde nun "eine Delle in der Entwicklung" geben. "Wir hatten im letzten Monat in Tegel zum ersten Mal leicht rückläufige Zahlen. Das wird sich auch im Oktober, November und Dezember fortsetzen." Sobald die Slots, also die Start- und Landerechte, neu vergeben und die Flugpläne umgestellt sind, würden die Passagierzahlen im kommenden Jahr aber wieder "moderat steigen", prophezeit Lütke Daldrup. Über zu wenige Besucher muss sich Berlin ohnehin nicht beklagen. Nach 32,9 Millionen Fluggästen 2016 dürften es in diesem Jahr in Tegel und Schönefeld zusammen rund 34 Millionen werden - trotz der monatelangen Unruhe um Air Berlin.



Das Gate ist geschlossen

Die Fluggesellschaft Air Berlin Inc. wird 1978 von dem US-amerikanischen Piloten Kim Lundgren ins Leben gerufen. Nach der Wiedervereinigung in Deutschland gründet Lundgren zusammen mit dem Geschäftsmann Joachim Hunold die deutsche Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG. Hunold übernimmt fortan die Unternehmensführung. Hier ist er mit Eberhard Diepgen, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin, bei der Übergabe eines neuen Air Berlin Flugzeugs 1998 zu sehen.



Joachim Hunold beginnt Ende der Neunzigerjahre damit, ein tägliches Mallorca-Shuttle von Berlin, Düsseldorf und Paderborn einzurichten. Die Airline konzentrierte sich auf Flugziele mit hohem touristischen Aufkommen.

Rennfahrer und Turbo-Unternehmer: 2004 übernimmt Air Berlin 24 Prozent der Niki Luftfahrt GmbH, die Airline des ehemaligen Formel-1-Piloten Niki Lauda. Hunold und Lauda verkünden 2004 gemeinsam die Zusammenarbeit.



Zwei Jahre später bringt Hunold Air Berlin an die Börse. Mit 12 Euro pro Aktie handelt man Air Berlin, ursprünglich waren 17,30 Euro angesetzt. Nach der Börsennotierung expandiert das Unternehmen und übernimmt 2007 die Fluggesellschaft LTU.



Glänzender Erfolg: In den Jahren 2006 und 2007 macht das Unternehmen zusammen über 60 Millionen Euro Gewinn. Hier ist Unternehmeschef Hunold mit Prominenten auf der Bambi Gala.



Rasanter Aufstieg: Im Juli 2010 tritt Air Berlin der weltweiten Luffahrtallianz Oneworld bei. Das Abkommen ermöglichte es, neue Strecken zu erschließen. Beispielsweise gibt es ab 2011 eine Non-Stop-Verbindung Berlin-New York.

Anhaltende Verluste seit 2008 führen zum Ausscheiden von Joachim Hunold. 2011 übernimmt der ehemalige Bahn-Chef Hartmut Mehdorn. Im selben Jahr steigt die arabische Fluggesellschaft Etihad Airways zum größten Einzelaktionär auf. Auf dem Foto verkünden Mehdorn und Etihad Vorstand James Hogan die Zusammenarbeit.



Durch die Kooperation beider Fluglinien profitieren sowohl Air Berlin als auch Etihad. Das gesamte Streckennetz umfasst nun 239 Ziele in 77 Ländern.



Geholfen hat es nicht viel. Rote Zahlen schreibt auch Mehdorn und muss 2013 seinen Sitz als CEO räumen.

Nachfolger wird der Österreicher Wolfgang Prock, der bereits Chief Strategy Officer bei Air Berlin war. Im selben Monat kündigt Prock Maßnahmen an, die den Abbau von etwa 900 Arbeitsplätzen beinhalten.

Die Stewardessen lächeln fürs Foto, doch Prock kann Air Berlin nicht mehr aus den roten Zahlen führen. Im April 2014 verkündet die Fluggesellschaft einen Rekordverlust von 315,5 Millionen Euro. Anteilseigner Etihad Airways muss finanziell aushelfen.



Im November 2014 tritt Prock zurück, Nachfolger wird der Manager Stefan Pichler. Hier ist er hier mit NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (rechts) zu sehen.

Seit Juli 2016 besitzt Air Berlin keine eigenen Flugzeuge mehr. Um Kosten zu sparen, least die Gesellschaft fortan ihre Flieger.

Kein Jahr später wird auch Stefan Pichler abgelöst. Der ehemalige Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird neuer CEO. Bis 2016 hatten sich 1,14 Milliarden Schulden bei der Airline angesammelt. Im August 2017 verkündet Winkelmann die Insolvenz.

Die berühmten Air Berlin Herzen wird es am 26.10.2017 das letzte Mal geben.



Tausende Mitarbeiter sind entlassen. Bisher ist unklar, wie es mit ihnen weitergeht. Verhandlungen über eine große Transfergesellschaft sind gescheitert. Air Berlin war nach der Lufthansa die zweitgrößte deutsche Fluglinie.































"Macht et jut", so verabschiedete sich die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin am Freitagnachmittag in einer Mitteilung von ihren Kunden. Die Fluggesellschaft bedanke sich "an diesem traurigen Tag bei allen Mitarbeitern, Partnern und Passagieren, die uns über die vielen Jahre ihr Herz und ihre Treue geschenkt haben". Man wünsche allzeit "Happy Landings".