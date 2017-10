Das Land Brandenburg investiert weitere 116 Millionen Euro Landesmittel in den Breitbandausbau. Von dem Geld profitieren die Landkreise Barnim, Havelland, Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Spree-Neiße und Teltow-Fläming sowie die Städte Brandenburg an der Havel und Cottbus, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Potsdam mitteilte.

Insgesamt investiert das Land derzeit mehr als 160 Millionen Euro in den Breitbandausbau - als Kofinanzierung zu einem laufenden Bundesprogramm mit insgesamt 255 Millionen Euro für Brandenburg. Hinzu kommt noch ein Eigenanteil der Landkreise und kreisfreien Städte.