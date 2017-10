Video: zibb | 12.10.2017 | Cornelia Borrmann

Copernicus-Mission - Wie "Wächter"-Satelliten heimischen Bauern helfen sollen

15.10.17 | 15:22 Uhr

Die Europäische Weltraumbehörde Esa hat am Freitag einen neuen Umweltsatelliten ins All geschickt. Auch Potsdamer Geoforscher nutzen seine Daten, etwa um Bauern zu helfen, umweltfreundlicher zu wirtschaften und ihre Ernten zu verbessern. Von Anne Hoffmann

Jeden Tag ist Hartmut Giermann auf seinen Äckern und Feldern unterwegs. Er pflanzt vor allem Kartoffeln, Getreide und Zwischenfrüchte an, etwa verschiedene Kleearten. "Die machen ganz lange verästelte Wurzeln und verbessern die Bodenstruktur", erklärt er. Lupinen seien auch gut, da sie den Boden ganz natürlich mit Stickstoff anreicherten. "Das spart Dünger und schont die Umwelt", so Giermann. Schon seit mehr als 35 Jahren ist er Bauer in Vorpommern, wo er auch aufgewachsen ist. Giermann hat also viel Erfahrung und ist offen für Neues. Ein Glücksfall für Sibylle Itzeroth vom Geoforschungszentrum Potsdam, die vor rund drei Jahren für ein wissenschaftliches Langzeitforschungsprojekt Partner aus der Praxis suchte. Vier Regionen in Deutschland sind daran beteiligt. Forscher unterschiedlicher Disziplinen wollen dabei untersuchen, wie sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft auswirkt.

Daten von oben und unten

Sabine Itzeroth und ihre Kollegen sind Spezialisten für Fernerkundung - so nennt sich die Beobachtung der Erde vom All aus. Aber für ihre Arbeit brauchen sie auch Daten von "unten". So kam Hartmut Giermann ins Spiel. Er berichtet, was er anbaut und wie seine Pflanzen gedeihen. "In meiner Jugend lag im Oktober oft schon ein Meter Schnee", erinnert sich Giermann. "Im Moment haben wir 13, 14 Grad, wir können noch Kartoffeln roden." Das sei früher gar nicht vorstellbar gewesen. Das Gebiet in Vorpommern ist eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Gegenden Deutschlands. Sabine Itzeroth stapft zusammen mit dem Landwirt über einen seiner Äcker. Sie bückt sich, nimmt eine Hand voll Dreck, ein Stück weiter das gleiche noch einmal. "Hier sieht man, warum unser Bodenfeuchtemessnetz so wichtig ist", erklärt die Wissenschaftlerin und zerbröselt die Erde zwischen ihren Fingern. "Dieser lehmige Boden hier hält die Feuchte viel besser als der sandige. Die Landwirte haben also ganz unterschiedliche Bedingungen für ihre Produktion." Das Forschungsgebiet im vorpommerschen Demmin ist 30 Quadratkilometer groß, 15 Jahre lang soll es beobachtet werden. So umfassend gab es das noch nie. Ein einzigartiges, natürliches Laboratorium, zu dem viele Flächen gehören.

Nur Satellitenaufnahmen reichen nicht. Auch direkte Messungen aus dem Boden sind für die Forschergruppe von Bedeutung.

Sensoren im Acker

Mit Sensoren im Untergrund messen die Forscher die Feuchte, sie prüfen die Dichte des Pflanzenbewuchses, erfassen Wetterdaten. Davon profitiert auch Bauer Giermann: "Wenn die so schöne Wetterstationen aufstellen, kann ich auch auf die Daten zugreifen und in mein Computerprogramm laden." Ohne diese Daten kommt heute kein Landwirt mehr aus. Denn er muss bestimmte Qualitätskriterien einhalten. Dazu braucht er nicht nur Wetter- und Bodendaten, sondern muss auch angeben, wieviel Dünger und Pflanzenschutzmittel er einsetzt und warum.

Die Geoforscher aus Potsdam kommen regelmäßig zum Testfeld, um Daten zu sammeln. Sie messen immer dann, wenn für sie wichtige Satelliten das Gebiet überfliegen. "So können wir vergleichen, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich am Boden für Verhältnisse geherrscht haben", erläutert Sibylle Itzeroth: "Wir machen dann eine Aufnahme von einem der 25 verschiedenen Ackerstandorten am Boden und messen alles, was den Standort charakterisiert." Der Vergleich mit den Daten aus dem All soll helfen, die Messergebnisse unten am Boden besser zu interpretieren. Zudem liefern nur die Satelliten Informationen über die gesamte Fläche.



Satelliten-Netzwerk soll die Erde rund um die Uhr überwachen

Die Geoforscher nutzen die Daten der Sentinel 2-Satelliten. Er gehört zur Flotte der europäischen Copernicus-Mission. Sentinel heißt zu Deutsch "Wächter". Sie fliegen immer als Paar. In den nächsten Jahren werden noch weitere sechs Satelliten in den Orbit geschossen. In 700 Kilometern umkreisen sie den Planeten. Das geplante Satelliten-Netzwerk soll die Erde rund um die Uhr überwachen: Vegetation, Meere, Eisbedeckung, Luft. Alle Veränderungen sollen ins Visier genommen werden, so detailliert wie noch nie. Sie messen Luftschadstoffe und Treibhausgase, beobachten, wo Wälder verschwinden und Böden verwehen. Sie inspizieren die Ozeane und verfolgen Ölsünder. Sie helfen auch, Schiffsrouten zu optimieren. Das spart Treibstoff und schont die Umwelt. Die Messinstrumente aller Satelliten sind aufeinander abgestimmt. So lassen sich Daten besser kombinieren. Das ist vor allem bei Katastrophen wichtig. Zieht ein Unwetter herauf, weiß man schnell: Wo regnet das Wasser nieder? Wie hoch steigen dadurch die Pegel? Den Helfern liefern sie Informationen, wie sie am besten in gefährdeten Gebiete gelangen. In vielen Ländern arbeiten Forscher an neuen Möglichkeiten, mit den Daten zu arbeiten. Denn die Sentinel-Daten kann jeder auf der ganzen Welt kostenlos nutzen. Mindestens 15 Jahre lang sollen die Satelliten der Copernicus-Mission die Erde im Blick behalten.

Die Forscher messen anhand der Satellitendaten neben Wetterdaten unter anderem die Feuchte der Pflanzen und die Dichte des Pflanzenbewuchses.

Einmal im Monat schweben die Forscher über den Wald

Sabine Itzeroth läuft zu einem Waldgebiet, im Blick einen riesigen Kran, der sich langsam über die Baumkronen bewegt. Einmal im Monat schweben die Forscher des Geoforschungszentrums Potsdam und der Technischen Universität Berlin mit viel technischem Gerät über dieses Stück Wald in ihrem Testgebiet. Alle anderthalb Meter machen sie eine Messung und ein Foto. Wie dicht stehen die Blätter? Wie viel Blattgrün und Feuchte steckt in ihnen? All das misst ein Sensor durch Lichtreflektion - die Forscher erhalten so eine Art Fingerabdruck, aus dem sich die Aktivität der Pflanzen ermitteln lässt. Ähnliche Sensoren haben die Sentinel 2-Zwillinge an Bord. Die Wissenschaftler nutzen zusätzlich auch Daten von Flugzeugen. Es geht ihnen vor allem darum zu erfassen, wie die Pflanzen reagieren, wenn sich Umwelt und Klima ändern. "Wenn wir regionale Klimamodelle und europäische Klimamodelle betreiben wollen, dann müssen wir Informationen über die gesamten Flächen bekommen", erklärt Sabine Itzeroth. "Es reicht nicht, wenn wir an einzelnen Punkten Biomasse und an einzelnen Punkten Bodentemperaturen oder Bodenfeuchte messen." Die Potsdamer unterstützen mit ihrer Arbeit auch Landwirte direkt. Mit Hilfe der bis jetzt gesammelten Daten haben sie zusammen mit Agrarexperten ein Tool entwickelt, das Landwirten wie Hartmut Giermann ganz praktisch nutzt. Er kann jetzt sehr viel genauer planen, wieviel Dünger er wo einsetzen will, wann er ein Feld bewässern muss oder wo er gegen Schädlinge kämpfen muss. Und er kann genau berechnen, wieviel CO2 bei der Produktion seiner Kartoffeln entsteht. Das verlangt schon sein Hauptabnehmer "Pfanni" von ihm.