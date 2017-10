Dem rbb sagte ein Briefträger, dass es aber auch strukturelle Gründe für die aktuellen Probleme gebe. So dürften keine Überstunden mehr aufgeschrieben werden. Wenn am Ende der Arbeitszeit Briefe übrig blieben, würden diese erst am nächsten Tag ausgetragen, so der Mitarbeiter.

Die Fachsbereichsleiterin der Gewerkschaft Verdi, Benita Unger, warf der Post eine verfehlte Personalpolitik vor. Es habe immer nur befristete Verträge gegeben, Auszubildende seien nicht übernommen worden. Dadurch fehle jetzt Personal.