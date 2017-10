Immer mehr Beschwerden über die Postzustellung in Berlin

Die Dunkelziffer könnte allerdings höher sein: "Man muss auch beachten, dass nur ein geringer Teil der Beschwerden überhaupt bei uns landet", sagte Eul. Einer der Gründe dafür sei, dass es sich bei der Briefzustellung "nicht um per se einklagbare Verpflichtungen handelt, und dass es auch keine Gewähr der Zustellung innerhalb einer bestimmten Zeit gibt". Knapp 60 Prozent der Beschwerden bezogen sich auf Probleme bei der Briefzustellung, wie es hieß, etwa ein Drittel betreffe die Paketzustellung und ein sehr kleiner Teil auch die Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften.

"Aus Berlin gab es bisher 511 schriftliche Beschwerden. Im gesamten Jahr 2016 waren es 421“, erklärte der Sprecher der Behörde, Olaf Peter Eul. Allerdings betont er auch, dass dabei nicht nach Zusteller unterschieden werde. Die Zahl beinhaltet also sowohl Zustellbeschwerden über Leistungen der Deutschen Post als auch über Leistungen anderer privater Wettbewerber.

Der Zahl der Beschwerden über nicht zugestellte Post in Berlin liegt bereits drei Monate vor Ablauf des Jahres deutlich höher als im gesamten vergangenen Jahr. Das teilte die Bundesnetzagentur rbb|24 mit.

Der Krankenstand ist anhaltend hoch und liegt etwa bei zwölf Prozent, war in den vergangenen Wochen auch schon höher.

In Reaktion auf die Beschwerden von Berliner Empfängern habe die Post der Bundesnetzagentur vor wenigen Tagen mitgeteilt, “dass in Charlottenburg-Wilmersdorf einige Zustellbezirke über einen längeren Zeitraum unbesetzt geblieben seien und daher keine Briefzustellung stattgefunden habe“. Dabei seien erst mit “zeitlicher Verzögerung Maßnahmen zur Stabilisierung der Zustellung ergriffen worden“. Nun sei dort zusätzliches Personal eingesetzt worden und "die Briefzustellung erfolge wieder zuverlässig“.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Beschwerdezahlen über vermisste oder spät zugestellte Briefe gestiegen. In den Jahren zuvor hatte die Bundesnetzagentur nach eigenen Angaben noch überwiegend Beschwerden über die Paketzustellung erhalten.

Video | Probleme bei Briefzustellung in Berlin

Die Gewerkschaft Verdi allerdings befürchtet, dass die Post in Berlin auch weiter mit Zustellproblemen zu kämpfen haben wird. “Der Krankenstand ist anhaltend hoch und liegt etwa bei zwölf Prozent, war in den vergangenen Wochen auch schon höher", sagte Thomas Cosmar, der Berliner Bezirksvorsitzende der Post bei Verdi. In einigen Zustellstützpunkten habe der Personalausfall bei 20 Prozent gelegen. Als Gründe nannte Cosmar eine aus Sicht der Gewerkschaft zu dünne Personaldecke und eine sehr hohe Arbeitsbelastung der Zusteller. Zwar sinke die Zahl der verschickten Briefe, doch steige der Anteil schwerer Briefsendungen.

Der Gewerkschafter wies darauf hin, dass durch die massiven und wohl auch weiter anhaltenden Ausfälle die eigentlich tägliche Zustellung praktisch nicht mehr stattfinde. Der Trick sei, dass täglich in einem anderen Zustellgebiet die Postverteilung nur bei einem Teil der Haushalte erfolge und dann abgebrochen werde.