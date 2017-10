Vor der eigentlichen Förderung müssen noch ein Raumordnungsverfahren und ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden - das kann mehrere Jahre dauern. In naher Zukunft sind erst einmal weitere Erkundungsbohrungen in Guhlen, Waldow und Schuhlen-Wiese geplant. Schon seit 2012 wird das Ölfeld erkundet. Eine der Probebohrungen in rund 2.500 Metern Tiefe hatte vor einem Jahr das dort vermutete Erdölvorkommen bestätigt. Insgesamt rund 40 Milliarden Liter Öl lagern unter Guhlen. Allerdings könnten davon nur zehn bis 15 Prozent gefördert werden, heißt es. Man freue sich "auf eine fruchtsame Zusammenarbeit in den nächsten 30 Jahren und streben weiterhin eine gute Nachbarschaft an."

Das Unternehmen vermutet noch an einem weiteren Standort in Brandenburg Erdöl - im Raum Märkische Heide [Link zur CEP-Webseite]; auch hier gab es bereits Probebohrungen. Nach Angaben einer Firmensprecherin ergaben die Untersuchungen jedoch bislang "nicht das, was wir gerne hätten". Aufgeben will die Firma den Standort aber nicht, es seien weitere Probebohrungen angedacht, teilte die Firma im Mai mit.

In Brandenburg wird derzeit an einer Stelle Erdöl gefördert - im Raum Küstrin-Kietz im Oderbruch. Die Lagerstätte stammt noch aus DDR-Zeiten, betrieben wird sie heute von der Firma Engie EP Deutschland. Der Anteil Brandenburgs an der heimischen Erdölförderung in Deutschland ist äußerst gering, besonders viel Erdöl wird nach Zahlen des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gefördert.