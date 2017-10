Der erste rot-gelb lackierte Wagenrohbau der neuen S-Bahn-Generation ist in Berlin eingetroffen. Er werde künftig an der Spitze eines durchgehend begehbaren Zuges auf den Schienen in Berlin und Brandenburg unterwegs sein, teilte die Bahn am Samstag mit.

Die S-Bahn investiere in die neuen Fahrzeuge und die notwendige Ausstattung rund 900 Millionen Euro. 106 Züge mit 382 Wagen seien bei einem Konsortium von Stadler Pankow GmbH und Siemens bestellt worden. Die Endmontage der Fahrzeuge erfolge dann im Stadler-Werk in Berlin-Pankow. Die Inbetriebsetzung der Züge geschehe in Velten und die Fertigung der Wagenkästen finde in Ungarn statt, wo Stadler ein darauf spezialisiertes Werk hat, hieß es.