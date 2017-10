Andreas Buntrock Berlin Donnerstag, 12.10.2017 | 15:45 Uhr

War die Ablehung Ihres Antrages vielleicht während der Wirtschaftskrise?



Ich weis, das das nur ein schwacher Trost sein kann, wenn systemrelevanten Zockerbanken Millarden an Steuergeldern in den Rachen geworfen werden, damit nicht alles zusammen bricht beziehungsweise um jene politische Folgen zu verhindern, welcher die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 hatte, Diesmal, so fürchte ich, kommen die Rechtsextremisten nur mit einigen Jahren Verzögerung an die Macht. Es ist weniger das von einem Bundesparteitag beschlossene Wahlprogramm der AfD, das mir Sorgen macht, als vielmehr das Gebahren von einem Teil der Parteiführung (vgl. Pressemitteilungen der AfD ab November 2016 unter www.alternativefuer.de/...). Leider kann man Menschen, die Angst um ihren - weitgehend auf Kosten der Dritten Welt und der Natur - erwirtschafteten Wohlstand haben, mit Gehetze gegen Flüchtlinge zu allem bringen. ...