Wachschützer, Abrissunternehmer oder Hausmeister sind die neuen Selbständigen. Häufig allein im Kampf um ihren Lebensunterhalt. In welchen Jobs wird gegründet, und verdienen Selbständige wirklich besser als sogenannte abhängig Beschäftigte? Antworten gibt es in der Datenanalyse zum Thema Selbständigkeit. Von Jana Göbel und Götz Gringmuth-Dallmer

In keinem Bundesland wurden 2016 so viele Firmen gegründet wie in Berlin. Auf 1.000 Einwohner gab es 11,05 Neugründungen. Zum Vergleich: In Brandenburg waren es 5,2 Neugründungen auf 1.000 Einwohner, Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 4,23.