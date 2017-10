Explodierende Mieten - Wie Berlin Gewerbetreibende besser schützen will

18.10.17 | 06:29 Uhr

Die Gewerbemieten sind in Berlin in fünf Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen - immer mehr Läden, Büros und Kitas müssen aufgeben. Der Senat will mit einer Bundesratsinitiative die Gewerbemieter besser schützen. Doch das Anliegen stockt. Von Ute Barthel

Im "Kiezbüro am Gendarmenmarkt", einer Bürogemeinschaft (Neudeutsch: "Coworking-Space"), ist noch ein Zimmer frei: 25 Quadratmeter kann man da für 1.500 Euro im Monat mieten, inklusive einer kleinen Teeküche und einer Lounge für Besprechungen. Am Hackeschen Markt werden Ladenflächen für 50 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Der Markt ist praktisch leergefegt

Die Preise für Gewerbeimmobilien sind in den vergangenen fünf Jahren in die Höhe geschnellt. Und die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen. "In den vergangenen neun Monaten wurden Gewerbeimmobilien und Grundstücke im Wert von mehr als sechs Milliarden Euro veräußert", vermeldet das Immobilienberatungsunternehmen Colliers International. "Bei allen großen nationalen wie internationalen Investoren steht Berlin nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste", heißt es in einer Mitteilung des Beratungsunternehmen. Bei der Vermietung von Büroflächen sei ein neues Rekordjahr zu erwarten. Und der Markt sei praktisch leergefegt. "Mit einer Leerstandsquote von kritischen 2,5 Prozent wird es zunehmend schwieriger, insbesondere in den Innenstadtlagen, geeignete Flächen auch im kleineren Segment zu finden."

"Verdunklungsaktion" in der Kreuzberger Oranienstraße

Zu spüren bekommen das immer mehr kleine und mittlere Gewerbetreibende, die schon seit Jahren ihre Läden, Büros oder Werkstätten in den begehrten Szenebezirken wie Friedrichshain, Kreuzberg oder Mitte haben und nun nach einer Mieterhöhung das Handtuch werfen. Auch so mancher Kinderladen musste schon ausziehen, weil der Vermieter gekündigt hat. Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, plant eine Initiative von Gewerbetreibenden, sozialen Einrichtungen und Handwerksbetrieben am Mittwoch in der Kreuzberger Oranienstraße eine "Verdunklungsaktion". Von 17 bis 19 Uhr wollen Läden, Büros und Werkstätten ihre Fensterscheiben durch Laken und Zeitungspapier wie bei einer Renovierung verhängen, heiß es in der Ankündigung.

Die Politik kann nicht viel machen

Auch die verantwortlichen Bezirkspolitiker sehen die Entwicklung der Gewerbemieten mit Sorge. Doch unternehmen können sie nicht viel. Bisher blieb die Hilfe immer nur auf Vermittlungsversuche zwischen Gewerbemieter und Vermieter beschränkt. Denn anders als beim Mietrecht für Wohnraum gibt es keinen Kündigungsschutz oder eine Miethöhenbegrenzung.

Berlin arbeitet an Gesetzesinitiative

Im Mai kündigte die rot-rot-grüne Landesregierung eine Bundesratsinitiative für eine Reform des Gewerbemietrechts an. Geplant sind längere Kündigungsfristen und eine Begrenzung der Miethöhe auf die ortsüblichen Vergleichsmieten, also ein Gewerbemietspiegel. Auch sollen bestehende soziale Einrichtungen, wie Kitas, einen besseren Kündigungsschutz bekommen. Nun ist ein knappes halbes Jahr vergangen und die betroffenen Gewerbemieter warten noch immer auf die Gesetzesinitiative. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", erklärt Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen) rbb|24. "In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft diskutieren wir einzelne Modelle. Die Monate, die ins Land gegangen sind, sind keine verschenkte Zeit. Denn auf Bundesebene haben wir bekanntlich Bundestagswahlen gehabt. Da wäre sowieso nichts voran gegangen." Der neuen Bundesregierung wolle man die Gewerbemietreform antragen, denn ein Steuerungsmechanismus für die Gewerbemietentwicklung im Land sei dringend nötig. Derzeit suche man Verbündete auf Bundesebene.

Behrendt hofft auf Bündnispartner

"Wenn man sich die Entwicklung in Hamburg, Frankfurt am Main und München anschaut, dann haben die Politiker dort die gleichen Sorgen um die soziale Infrastruktur in ihren Städten. Daher denke ich, dass wir da Bündnispartner finden können", so Behrendt. "Allerdings wird es nicht ganz einfach werden, denn die konservative Seite sperrt sich immer gegen alles, was einen Eingriff in den Markt bedeutet. Und der Trend in den Bundesländern geht ja zurzeit eher Richtung konservative Regierungen." Der wirtschaftspolitischen Sprecher der Berliner CDU-Fraktion Christian Gräff hatte bereits im Mai bei der Ankündigung der Bundesratsinitiative Vorbehalte geäußert. "Ich habe verfassungsrechtliche Bedenken", sagt er dem rbb damals, die Rechte der Hauseigentümer würden zu stark beschnitten. Der Justizsenator ist allerdings optimistisch, dass Berlin die Bundesratsinitiative bis zum Frühjahr 2018 auf den Weg bringt.

Sendung: Abendschau, 18.10.2017, 19.30 Uhr