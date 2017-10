Für die Air Berlin-Tochtergesellschaft Leisure Cargo mit ihren 60 Mitarbeitern ist ein Käufer gefunden. Die Berliner Zeitfracht-Gruppe übernimmt das Düsseldorfer Unternehmen, wie Air Berlin am Dienstag mitteilte. Der Gläubigerausschuss der insolventen Air Berlin stimmte demnach einer entsprechenden Vorlage der Geschäftsführung und des Generalbevollmächtigten zu. Leisure Cargo vermittelt Frachtraum in Passagiermaschinen. Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann sprach von einem "kleinen, aber wichtigen Schritt im Insolvenzverfahren". Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Der Gläubigerausschuss der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin befasst sich am Dienstag außerdem mit dem aktuellen Stand der Verkaufsverhandlungen der anderen Unternehmensteile.

Mehr als die Hälfte der Flotte von Air Berlin soll an die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings gehen. Die Verhandlungen mit dem zweiten Interessenten Easyjet über die Übernahme von 25 Maschinen am Standort Berlin haben bisher nicht zum Erfolg geführt.



Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz erklärt. Am Freitag soll die letzte Maschine der Airline fliegen.