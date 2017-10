Brandenburger Handwerksbetriebe blicken überwiegend optimistisch in die Zukunft. Die Auftragsbücher sind voll, die Geschäfte laufen gut, ergaben die traditionellen Umfragen zur Herbstkonjunktur in den Handwerkskammern Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder), die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Rund 96 Prozent der Unternehmen im Bereich der Cottbuser Handwerkskammer bewerten die Geschäftslage als gut oder zufriedenstellend. Der Großteil der Betriebe erwarte weiteres Wachstum und stabile Geschäfte, hieß es. Für gute Stimmung sorgten vor allem das Bau- und Ausbaugewerbe. In allen Branchen sind nach den Angaben derzeit die Auftragsbücher gut gefüllt. Nach den Angaben reichen sie durchschnittlich über die nächsten acht Wochen.

Problematisch sehen viele den Fachkräftemangel. Allein im aktuellen Ausbildungsjahr konnten allein in Westbrandenburg über 500 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.10.2017, 14:30 Uhr