Interview | Berlinerin betreut Frauen übers Netz - Die Hebamme kommt jetzt online ins Haus

18.10.17 | 06:43 Uhr

Zum Geburtstermin müssen sich die handelnden Personen dann doch noch persönlich treffen, aber das Davor und Danach geht längst online: Der Hebammen-Dienst "Call a Midwife" betreut Schwangere über das Internet - in elf verschiedenen Sprachen.

Die Berlinerin Sabine Kroh ist seit mehr als 25 Jahren Hebamme. Jetzt hat sie ihren Beruf dem digitalen Zeitalter angepasst. Mit ihrem Unternehmen "Call a Midwife" beantwortet sie Fragen zum Beispiel zur Schwangerschaft, Geburt, zur Babypflege und zu optimaler Ernährung via Internet-Telefon, SMS und E-Mail - und das in mehreren Sprachen.



rbb: Bei der Interaktion zwischen Hebamme und werdender Mutter oder Vater denkt man immer, dass es den direkten Kontakt geben muss. Ist das eine falsche Vorstellung?

Sabine Kroh: Nein, die Vorstellung ist schon richtig. Hebamme ist ja ein ganz alter und sehr traditioneller Beruf, der viel mit Anfassen und Riechen zu tun hat. Und das ist natürlich die optimale Form, wenn man direkten Kontakt mit Eltern und Kind hat. Aber die Digitalisierung schreitet auch in diesem Beruf fort.

Wenn Sie mit einer Frau, die Beratung braucht, über das Internet telefonieren, sehen sie einander auf den Bildschirmen. Wie läuft das dann? Stellt die Frau Ihnen Fragen?

Bevor wir telefonieren, muss die Frau erstmal einen relativ ausführlichen Anamnesebogen ausfüllen. Damit wir uns gut auf die Gespräche vorbereiten können. Und ja, dann sehen wir uns am Bildschirm. Die Frau sieht die Hebamme und wir sehen die Frau, das Kind und den Mann. Das hat natürlich ganz klar seine Grenzen. Das erfährt die Frau vorher auch.

Wo ist aus Ihrer Sicht die Grenze?

Ich kann beispielsweise nichts beurteilen, was ich messen müsste. Also kein Gewicht - wenn ein Kind beispielsweise eine Neugeborenen-Gelbsucht hat. Es gibt verschiedene Sachen, die ich am Bildschirm nicht wirklich einschätzen kann. Etwas anderes würde ich auch nie behaupten. Aber es gibt viele Dinge, die ich sehr gut und seriös und fachlich richtig beraten kann.

Ist die Idee für diese Art von Betreuung aus der Not geboren oder gab es ein Schlüsselerlebnis?

Ehrlich gesagt haben mich die Patientinnen darauf gebracht. Berlin ist ja so international, hier finden so viele aus unterschiedlichen Ländern zusammen und kriegen Kinder. Da sind viele erstaunt über die gute Hebammen-Betreuung, die wir hier haben. Das gibt es in vielen anderen Ländern - auch europäischen - gar nicht. Da fragen mich die Patientinnen aus dem Ausland oft, ob ich nicht ihre Freundin im Heimatland beraten kann. Da gibt's dann Frauen mit Stillproblemen in Kiew oder Budapest, die niemanden finden, der sie beraten kann. So ist die Idee eigentlich entstanden. Da gibt es offensichtlich einen Bedarf - wenn der auch nur online zu stillen ist. Aber wenigstens das.

Man hört aber auch immer wieder, dass der Hebammen-Beruf heutzutage immer schwieriger auszuüben ist und immer unattraktiver wird. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptprobleme? Haben Sie beispielsweise für Ihr Geschäftsmodell überhaupt genug Hebammen gefunden?

Es gibt natürlich so Zeiten - wie die Urlaubszeit im Sommer, die Weihnachtsferien oder überhaupt in den Ferien - wo es deutlich wird, dass es einen Hebammen-Mangel gibt. Viele haben ihren Job aufgegeben. Obwohl es gerade empirisch gesehen eine geburtenstarke Zeit ist. Da gibt es eine Diskrepanz. Viele Frauen finden keine Hebamme für die Vor- oder Nachbetreuung. Die Entwicklungen sind für die Frauen dramatisch – aber auch für uns Hebammen. Es ist sehr schwer, Frauen abzuweisen, wenn sie wirklich verzweifelt anrufen und fragen, ob man sie betreuen kann und man schon total voll ist.

Es gibt auch Kritik an Ihrer Geschäftsidee. Es heißt, sie würden ja auch noch Hebammen aus der Realität abziehen, von denen es sowieso so wenige gibt. Was sagen Sie dazu?

Ich bin grundsätzlich sehr offen für Kritik. Es ist ja eine neue Entwicklung in diesem alten Beruf – und das muss man auch kritisch sehen. Aber ich sehe es natürlich anders. Ich ziehe keine Hebammen ab, weil die Hebammen, die mit uns zusammen arbeiten, alle freiberuflich tätig sind. Sie machen ganz normal weiter in ihrem Job, machen Geburtshilfe. Sie stellen die Zeiten, die sie gerne möchten, zur Verfügung und werden gut bezahlt. Der Großteil unserer Einnahmen geht auch an die Hebamme. Ich glaube eher, dass die Hebammen dadurch ihren Job nicht aufgeben. Weil sie eine Möglichkeit haben, mit ihrem Wissen auf einer anderen Basis Geld zu verdienen. Wir haben auch ältere Kolleginnen, die keine Hausbesuche mehr machen würden, weil das für sie zu anstrengend ist. Das ist für sie eine gute Möglichkeit.

Wie werden Ihre Dienste eigentlich abgerechnet? Zahlen das die Kassen?

Wir sind gerade mit Krankenkassen in Kontakt und versuchen, eine Bezuschussung zu erreichen. Damit sich das auch alle Frauen leisten können. Im Moment ist es eine reine Privatleistung. Wir arbeiten aber daran, dass sie für alle zugänglich ist. Und nicht nur für die, die 50 Euro übrig haben. Andererseits haben wir auch eine Umfrage mit Frauen auf Spielplätzen und in Cafés gemacht, und gefragt, was sie für ein solches Gespräch ausgeben würden. Wir waren sehr schockiert über die fehlende Wertschätzung, die da zu sehen war. Fünf Euro war da die maximale Grenze. Alle regen sich immer auf über die armen Hebammen, die so schlecht bezahlt werden, aber dann gibt es da auch keine Wertschätzung von den Frauen.

Im Moment bezahlt man also 50 Euro?

Ja, für eine Rufbereitschaft. Das sind 30 Minuten. Die können wie eine Prepaid-Card abtelefoniert werden vom Volumen her. Außerdem gibt es verschiedene Monatspakete, wo man auch noch Nachrichten austauschen kann. Also SMS, Bilder oder E-Mails. Jeder so, wie er es für sich richtig findet.

Es melden sich also die, die Probleme haben. Können Sie die Frauen dann gegebenenfalls auch beruhigen?

Gegebenenfalls. Die meisten Frauen sind ja sowieso digital unterwegs. Sie schauen also im Internet nach und gehen wirklich verloren. Wenn man dann die Möglichkeit hat, direkt und individuell eine Fachantwort zu bekommen, finde ich, sollten da die Hebammen zu finden sein. Ich glaube, wenn wir Hebammen das nicht machen, macht das irgendwann mal jemand anderes und dann haben wir das verpasst.

Wer "Call a midwife" im Internet sucht findet sofort die erfolgreiche BBC-Serie "Call the midwife". Haben Sie ihren Namen absichtlich so gewählt, um daran anzudocken?

Nein, das war ehrlich gesagt keine Absicht. Ich kenne die Serie und mag sie persönlich nicht so gerne. Aber jetzt kommt uns der Name zu Gute, weil er viel gegoogelt wird und die Leute auch auf unseren Seiten landen. Schlauer Schachzug – aber der war nicht beabsichtigt.

Wie stehen Sie zu dem Widerspruch, dass das Hebammen-System einerseits in Deutschland als vorbildlich gilt und es andererseits so viel Kritik gibt. Was müsste denn passieren, dass die Frauen glücklich sind und die Hebammen auch?

Zu der Aussage, dass die Hebammen alle aufhören: Es ist erstmal ein Beruf, der überaltert ist. Viele ältere Hebammen hören auf. Es ist durch die Rufbereitschaften ein sehr anstrengender Beruf. Hebammen müssen sehr viel arbeiten und viel organisieren, um ein normales Einkommen zu haben. Wenn man das zehn, zwanzig Jahre lang macht, hört man irgendwann auf. Es ist schon ein großes Problem, dass die Hebammen aus der Hausgeburtshilfe oder überhaupt der außerklinischen Geburtshilfe aussteigen.

Wie könnte man das ändern?

Indem man Hebammen für das, was sie leisten und die Verantwortung, die sie übernehmen, ordentlich bezahlt. Aber das ist ja bei Erziehern oder Lehrern genauso. Da stimmt das System nicht. Ich würde mir wünschen, dass sich die drei Hebammen-Verbände, die es hier in Deutschland gibt, zusammenraufen und eine Berufspolitik machen, die uns nicht immer so niedlich darstellt: "Rettet unsere Hebammen", die armen kleinen Hebammen können sich also nicht selber retten. Immer kleben überall Herzchen. Das finde ich schwierig. Ich bezweifle, dass uns so wirklich jemand wahr- und ernst nimmt mit unserer kompetenten - vor allem auch medizinischen - Ausbildung. Die deutsche Hebammen-Ausbildung ist exzellent. Sie wird auch akademisiert. Warum malen wir dann Herzchen?

Können sie sich vorstellen, Ihre Betreuung über das Internet noch auszubauen? Vielleicht auch psychologische Betreuung oder so anzubieten?

Ja, ich bin gerade im Gespräch mit Kooperationspartnern. Ärzten, Gynäkologen oder Kinderärzten, die durchaus auch bei uns vertreten sein sollen. Ich bin auch im Gespräch mit Psychologen, weil es auch Grenzen gibt bei dem, was wir wissen. In solchen Situationen sollten sie uns unterstützen. Wir Hebammen sind ja nicht allwissend.

Wie viele Hebammen machen derzeit bei Ihnen mit?

Wir sind zehn Hebammen. Es kommen jetzt noch einmal fünf neue dazu. Wir haben derzeit elf unterschiedliche Sprachen im Angebot. Denn in der sehr aufregenden Zeit der Geburt – und wir haben eben viel internationales Publikum – ist die Muttersprache unerlässlich. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Ingo Hoppe, radio Berlin 88,8