Am Campus Eberswalde der Akademie gab es bislang zwei Schulen unter dem Dach des Vereins - eine für Gesundheits- und Krankenpflege/-hilfe und eine für Logopädie. An der neuen Hebammenschule sollen auch in den nächsten Jahren jeweils 15 neue Auszubildende starten, wie die Akademie ankündigte. Die Ausbildung sei gut nachgefragt.

Ab Mittwoch gibt es in Eberswalde (Barnim) eine neue Hebammenschule. Der Schulbetrieb startet am 1. November mit 15 Auszubildenden, wie die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. als Betreiber ankündigte. Sie heißt Schule für Hebammen und Entbindungspfleger.

Die Auszubildenden haben an der Eberswalder Schule die Theoriephasen ihrer beruflichen Ausbildung. Im Praxisteil sind sie überwiegend an brandenburgischen Krankenhäusern tätig, wie es weiter hieß. Deren Standorte sind in Brandenburg/Havel, Oranienburg, Perleberg, Bernau, Strausberg und Eberswalde. Zudem kooperiert ein Klinikum in Berlin mit der neuen Hebammenschule.

Bislang gab es in Brandenburg nur eine Hebammenschule am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus. In der Vergangenheit war immer wieder ein Fachkräftemangel im Land beklagt worden. Zugleich stieg die Geburtenzahl in Brandenburg. Im ersten Halbjahr 2016 kamen mit gut 10.000 Babys fast 1.000 mehr auf die Welt als noch im Vergleichszeitraum 2015, wie aus früheren Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht.

Gesetzlich hat jede Frau in Deutschland während und nach der Geburt Anspruch auf Betreuung durch eine Hebamme. Sie soll bei der individuellen Geburtsvorbereitung und der Nachsorge helfen. Doch besonders in Ostbrandenburg fehlt es an Hebammen. Viele der freiberuflichen Geburtshelferinnen gehen derzeit in Rente, zu wenige Nachwuchskräfte werden ausgebildet. Allein in Frankfurt geht die letzte hauptberufliche Hebamme zum Jahresende in den Ruhestand. Dann gibt es in der kreisfreien Stadt nur noch vier Geburtshelferinnen, die ihre Tätigkeit nebenberuflich ausführen.