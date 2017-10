27 Tunnel, 37 Brücken - Das ist die Turbo-Strecke von Berlin nach München

16.10.17 | 06:24 Uhr

Zehn Milliarden Euro hat sie gekostet, zehn Jahre lang wurde gebaut: Auf der Turbo-ICE-Strecke geht es ab Dezember in vier Stunden von Berlin nach München. Was der Spaß auf dem "Jahrhundertprojekt" der Deutschen Bahn kostet, wird am Montag bekanntgegeben. Von Andrea Marshall

Es ist der größte Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn seit Jahrzehnten: Mehr als 30 Prozent aller Zugverbindungen bundesweit werden mit dem Winterfahrplan ab 10. Dezember umgestellt. Grund für den Rekord: Die über 500 Kilometer lange Neu- und Ausbaustrecke zwischen Berlin und Nürnberg ist dann fertig ("Verkehrsprojekt Deutsche Einheit" VDE 8). Bisher fehlte noch ein gut 100 Kilometer langes Teilstück. Jetzt geht es in Betrieb - und schließt die Lücke auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München. Rund 17 Millionen Menschen werden laut Bahn davon profitieren. Bundesweit werden zahlreiche Anschluss-Fahrpläne angepasst. Die Fahrpreise will die Bahn am Montag bekannt geben; ab Dienstag können Tickets für den neuen Fahrplan gebucht werden – wichtig für den Weihnachtsverkehr.

Schnellzug als Konkurrenz zum Auto, Flugzeug und Fernbus

Wichtigste Verbesserung für die Region: Von Berlin nach München braucht ein ICE-Sprinter dann nur noch vier Stunden - bisher waren es sechs Stunden im "normalen" ICE, etwa so lang, wie auch die Autofahrt dauert. Auf der Neubaustrecke sind dann Sprinter mit bis zu 300 Kilometern je Stunde unterwegs. Eine "echte Alternative zum Auto und Flugzeug", jubelt die Bahn. Sie will ihren Marktanteil im Fernverkehr zwischen Berlin und München von 20 auf 40 Prozent verdoppeln. Vor allem Geschäftsreisende, die bisher in den Flieger stiegen, sollen gelockt werden. Auch den Fernbussen will man Konkurrenz machen. Wie man mit deren sehr niedrigen Preisen gleichziehen will, hält die Bahn noch geheim. "Wir hoffen, dass genügend Sparpreise angeboten werden und die Nachfrage steigt", sagt Hans Leister vom Fahrgastverband "Pro Bahn" rbb|24.

Drei Sprinter-Züge gibt es ab dem 10. Dezember dann täglich zwischen Berlin und München und umgekehrt: jeweils gegen 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr. Zudem verkehrt der reguläre ICE stündlich nach München, mal über Leipzig, mal über Halle. Auch der "Normalo" ist mit viereinhalb Stunden Fahrtzeit noch 90 Minuten schneller als bisher.

Brandenburg soll von besseren Anschlüssen profitieren

In Brandenburg stoppen die neuen Turbo-Züge nicht. Die Landeshauptstadt Potsdam wird – wie schon seit 2005 – gar nicht von ICEs bedient. Doch sollen Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und andere Städte indirekt profitieren: Durch "optimale Umsteigeketten" zwischen Schnell- und Regionalverkehr werde Zeit gespart, heißt es bei der Bahn. Von Eberswalde nach Nürnberg soll man dann ebenfalls nur noch vier Stunden unterwegs sein – statt bisher sechs. Weitere Zeitersparnis-Beispiele wollte Bahnsprecher Burkhard Ahlert gegenüber rbb|24 noch nicht verraten.

Zehn Milliarden Kosten, zehn Jahre Bauzeit

Insgesamt ist das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 (VDE 8) - der Neu- und Ausbau der Trasse zwischen Berlin und Nürnberg - ein Projekt der Rekorde: Die "größte Bahnbaustelle Deutschlands" (Eigenwerbung) hat ganze zehn Milliarden Euro gekostet und war zehn Jahre lang im Bau. Beschlossen wurde das größte Bahnverkehrsvorhaben aller "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" im Jahr 1991. Die Bundesregierung wollte damit den Schienenverkehr zwischen Ost und West sowie zwischen Nord und Süd für Personen- wie für Güterzüge zu verbessern. Dies wurde laut Bahn tatsächlich im vorgesehenen Kosten- und Zeitplan geschafft. Im Gegensatz zu anderen Großprojekten wie dem BER, der Hamburger Elbphilharmonie oder Stuttgart 21.



"Neueste Technologie, höchste Ingenieurskunst"

"Ein Jahrhundertbauwerk", jubelte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in diesem Sommer. Gefahren werde mit modernster Technologie, gebaut worden sei mit höchster Ingenieurskunst. Dazu zählt die Bahn unter anderem auf [zur VDE8-Webseite]: Auf der 230 Kilometer langen Neubaustrecke gibt es keine Signale mehr, stattdessen werden Daten zwischen den Gleisen, dem Zug und der Zentrale "gefunkt" : mit einer digitalen Leit- und Sicherungstechnik übertragen (European Train Control System ETCS).

mehr, stattdessen werden Daten zwischen den Gleisen, dem Zug und der Zentrale : mit einer übertragen (European Train Control System ETCS). Elektronische Stellwerke übernehmen die Steuerung auf der Gesamtstrecke.

übernehmen die Steuerung auf der Gesamtstrecke. Der Strom wird aus einem eigenen Stromnetz gespeist und über eine neue, 134 Kilometer lange Bahnstromtrasse geleitet.

gespeist und über eine neue, 134 Kilometer lange Bahnstromtrasse geleitet. Schienen liegen nicht mehr auf Schotter, sondern auf millimetergenau verlegten festen Betonplatten .

liegen nicht mehr auf Schotter, sondern auf millimetergenau verlegten festen . Expresszüge und langsamere Güterzüge sind auf derselben Trasse unterwegs. Ist ein Güterzug im Weg, kann er überholt werden: Alle 20 Kilometer gibt es einen "Überholbahnhof"

und langsamere sind auf derselben Trasse unterwegs. Ist ein Güterzug im Weg, kann er überholt werden: Alle 20 Kilometer gibt es einen Auf den Schallschutz sei größter Wert gelegt worden. Die Unstruttalbrücke habe beispielsweise auf ganzer Länge eine Schallschutzwand.

Durch Berg, über Tal: 27 Tunnel, 37 Brücken

Außerdem wurde massiv neue Infrastruktur gebaut: 27 Tunnel sind entstanden – auch sie können mit 300 Kilometer pro Stunde durchfahren werden. Damit sich bei einer so hohen Zuggeschwindigkeit die Luftmassen am Tunnelausgang nicht mit einem Knall entladen, wurden so genannte Haubenbauwerke errichtet: Durch sie werden die Druckwellen geräuschlos "verwirbelt". Über ganze 63 Kilometer ist der Zug von Berlin nach München künftig in einem Tunnel unterwegs. Zahlreiche Täler auf der Strecke werden mit 37 neu gebaute Brücken überquert. Beim Bau sei auf Fugen und Lager, die bisher den Überbau mit den Pfeilern verbanden, verzichtet worden. Stattdessen gebe es Brücken in integraler Bauweise, "wie aus einem Guss", so die Bahn. Das sei neuartig beim Eisenbahn-Brückenbau in Deutschland. Allein der Abschnitt durch den Thüringer Wald zählt mit 22 Tunneln und 29 Talbrücken zu den aufwendigsten Neubauprojekten der Bahn. Bei der Vorbereitung der Bauarbeiten wurden übrigens tausende archäologische Fundstücke gesichtet: 400.000 Teile waren es zwischen Halle und Erfurt, südlich von Coburg wurde eine archäologische Siedlung mit 20.000 Einzelstücken entdeckt.



Kritiker fanden das Vorhaben teuer und überflüssig

Alles prima also? "Dieses Mal kann man nicht meckern", sagt Pro-Bahn-Sprecher Hans Leister. Das Projekt werde große Verbesserungen im Bahnverkehr bringen. Er warte schon seit 27 Jahren darauf, dass die Strecke Berlin-Nürnberg in Betrieb gehe, so der gebürtige Bayer, der seit 1990 in Berlin und Brandenburg arbeitet, gegenüber rbb|24. Dass die Fertigstellung derart lange gedauert habe, könne einen aber "ins Grübeln bringen", meint Leister. Seine Fahrzeit verringert sich von 4:40 auf 2:50 Stunden. Das Vorhaben hätte auch früher fertig sein und weniger kosten können, sagen Kritiker. Experten, Bürgerinitiativen und das Land Sachsen legten in den 1990er Jahren bzw. im Jahr 2000 eigene Konzepte vor, die - nach ihrer Auffassung - mit weniger Aufwand und damit günster umzusetzen gewesen wären. Doch das Land Thüringen setzte sich mit der Forderung nach einer aufwendigeren Streckenführung durch - mit der Landeshauptstadt Erfurt als Knotenpunkt. Anfang der 2000er Jahre kam es zu einem dreijährigen Baustopp. Der damalige Bundesverkehrsminister Franz Müntefering (SPD) nannte Geldmangel als Grund, aber es gab auch massive politische Querelen.

2010 dann, nachdem schon fünf Milliarden Euro investiert waren, empfahl ein Gutachten im Auftrag des Umweltbundesamtes sogar, das Projekt komplett abzubrechen, - weil es am Bedarf vorgehe. Gut ausgebaute Bahnstrecken würden in Westdeutschland gebraucht und nicht im dünn besiedelten Teil Thüringens, so der Berliner Gutachter. Außerdem sei das Vorhaben für den Gütertransport so gut wie nutzlos. Die Behörde distanzierte sich von der Studie. All das ist nun Schnee von gestern.