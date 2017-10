Mehrere hundert Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin haben sich am Dienstag auf einer Jobmesse über offene Stellen in anderen Firmen informiert. Bei der Jobbörse, die gemeinsam mit der Arbeitsagentur Berlin Nord ausgerichtet wurde, seien mehr als 500 offene Positionen in Berlin und Brandenburg angeboten worden, erklärte Air Berlin.



Der Fluggesellschaft zufolge nahmen 13 Firmen an der Messe am Hauptsitz des Konzerns am Saatwinkler Damm teil. Angebote gab es demnach in der Verwaltung, für technische Berufe, Piloten und Flugbegleiter. Am Freitag soll eine zweite Jobbörse stattfinden.