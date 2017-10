Bereits Ende September kündigte die Lufthansa an, insgesamt 60 Flüge mit einer Boeing 747 auf der Strecke durchzuführen. "Die Maschinen kommen aus Einsätzen von internationalen Fernflügen und werden jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten eingesetzt", so Weber. Premiere sei der Flug LH168, der am Mittwoch um 17.15 Uhr in Frankfurt startet und um 18.25 Uhr in Berlin-Tegel ankommen soll.

"Aus zeitlichen Gründen muss das Oberdeck in den Jumbojets leider geschlossen bleiben. Wir würden sonst beim Ein- und Ausstieg der Fluggäste zu viel Zeit verlieren", erklärte Weber. Der Flughafen Berlin-Tegel sei nicht für das Andocken der Jumbojets an das Terminalgebäude vorbereitet. "Deshalb wird ein Bus-Transfer zwischen dem Terminal und dem Flugzeug auf dem Vorfeld stattfinden", so Weber.