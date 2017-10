Nis Randers Berlin Mittwoch, 25.10.2017 | 15:35 Uhr

Herzlichen Dank, lieber Senat und Bundesregierung für dieses Lehrstück von Lobbyismus und Kaltschnäuzigkeit.

Wie nennt man so etwas eigentlich.. Staatsversagen, Politikversagen?? Aber erst dicke Hose mit Lufthansa - weil wichtig, vor allem wegen Wirtschaftsinteressen. Die Angestellten von Air Berlin können einem nur leid tun. Sie sind das eigentliche Opfer in diesem Spiel von Interessen, Macht und Kungelei. Ausspeien möchte man am liebsten...