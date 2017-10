Große Nachfrage nach Air-Berlin-Pleite - Lufthansa will größere Jets von und nach Berlin fliegen lassen

20.10.17 | 14:15 Uhr

Airbus A340, Boeing 767 - für Verbindungen von und nach Berlin will die Lufthansa im Oktober größere Flugzeuge nutzen. Grund sei die große Nachfrage durch die Air-Berlin-Pleite, hieß es. Im November kommen dann sogar Jumbos zum Einsatz.

Weil Air Berlin voraussichtlich in einer Woche seinen Flugbetrieb einstellt, setzt die Lufthansa bei Berlin-Verbindungen größere Flugzeuge ein. Das betreffe die Strecken von Berlin nach Frankfurt am Main, München, Zürich und Wien, hieß es von der Lufthansa am Freitag. Für diese Strecken gebe es derzeit eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Andere Flugzeugtypen setzen demnach die Lufthansa selbst ein, aber auch ihre Töchter Swiss International Air Lines und Austrian Airlines.

Größtes Kurzstreckenflugzeug - oder gleich Großraum

So werden den Angaben zufolge vom 23. bis zum 25. Oktober die planmäßigen Berlin-Flüge aus diesen Städten "nahezu ausschließlich" mit dem größten Kurzstreckenflugzeug, Airbus A321, geflogen. Für einzelne Flüge würden die geplanten Kurzstreckenflugzeuge durch Großraumflugzeuge ersetzt. Lufthansa bietet nach eigenen Angaben vom 23. bis 25. Oktober jeweils einen täglichen Flug von Frankfurt nach Berlin mit einem Airbus A340-300 an, von München fliegt am 23. und 24. Oktober ein Airbus A340-600. Swiss plane am 24. und 25. Oktober jeweils einen Flug von Zürich nach Berlin mit einem Airbus A330-300. Austrian Airlines will den Angaben zufolge am 24. Oktober eine Boeing 767 von Wien nach Berlin einsetzen.

Lufthansa fliegt wieder Langstrecke ab Berlin

Bereits im September hatte Lufthansa angekündigt, dass sie die Hauptstadt und Frankfurt am Main mit einer Boeing 747-400 verbinden will. "Über 60 Mal ist der Jumbo damit zu Gast in Tegel", heißt es von der Lufthansa. Darüber hinaus wird Lufthansa ab dem 8. November viermal wöchentlich Berlin mit New York verbinden. Air Berlin ist seit Mitte August pleite. Inzwischen ist klar, dass Lufthansa von der insolventen Fluggesellschaft gut die Hälfte der Flotte übernehmen und bis zu 3.000 der etwa 8.000 Beschäftigten einstellen will. Air Berlin erhält nach eigenen Angaben etwa 210 Millionen Euro als Kaufpreis.

