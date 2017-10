Kauf von Anteilen an Air Berlin

Die Teilübernahme von Air Berlin durch die Lufthansa wirft für Experten noch einige Fragen auf. Die Monopolkommission will die übernommenen Strecken genau prüfen. Das könnte für die Lufthansa wirtschaftlich schmerzliche Folgen haben.

Wambach kritisierte, dass die Bundesregierung der insolventen Air Berlin einen Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt hatte, um den Flugbetrieb vorerst zu sichern. "Dass bei einer Unternehmensinsolvenz der Staat einspringt, ist nicht gut", sagte der Experte. In solch einem Fall müsse es "andere Lösungen geben - zum Beispiel Insolvenzversicherungen wie bei Pauschalreisen".

Möglich wäre etwa, dass Deutschlands größte Fluggesellschaft verpflichtet werde, "bestimmte Start- und Landerechte an Wettbewerber abzugeben", führte Wambach aus. Er gehe allerdings davon aus, dass sich die Lufthansa dazu vorab habe beraten lassen und "mögliche kartellrechtliche Schranken sehr genau kennt".

Der CDU-Luftfahrtexperte Klaus-Peter Willsch begrüßt die Ankündigung der Monopolkommission, bestimmte Strecken nach der Teilübernahme von Air-Berlin durch die Lufthansa kartellrechtlich zu prüfen.

Er sagte dem rbb, dass er die Sorgen von Verbraucherschützern verstehe, dass Ticketpreise auf bestimmten innerdeutschen Strecken teurer werden könnten, weil diese dann nur noch von der Lufthansa bedient würden. Daran ändere auch die Ankündigung der Lufthansa nichts, mit Konzerntöchtern wie Eurowings auch auf diesen Strecken für Wettbewerb zu sorgen, so Willsch am Freitag im rbb-Inforadio. Auf bestimmten Strecken müssten seiner Ansicht nach Slots an andere abgegeben werden, um ein wirklichen Wettbewerb zu haben und nicht nur einen unter Konzertöchtern.