Audio: Radioeins | 05.10.17 | Hamid Djadda und Franziska Giffey im Gespräch mit Tom Böttcher und Marco Seiffert

Marzipan aus Berlin - Wie ein Neuköllner Unternehmer auf die Marzipan-Idee kam

06.10.17 | 06:21 Uhr

In Neukölln wird seit 160 Jahren Marzipan hergestellt. Inzwischen sind es 20.000 Tonnen pro Jahr - nur weiß das kaum einer. Der Unternehmer Hamid Djadda will das ändern und mit seinem Geschäft auch abgehängten Jugendlichen im Bezirk helfen.

Kunstvolle Blechschilder, Immobilien, die Sanierung der Avus-Tribüne, persische Delikatessen - Hamid Djadda verdient sein Geld mit sehr unterschiedlichen Dingen. Über zu wenig Arbeit konnte sich der Berliner Unternehmer noch nie beklagen. Aber dann hörte er einen Vortrag der Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey und kam auf die nächste Idee. Die SPD-Politikerin sprach von den Problemen an den Schulen ihres Bezirks, von den niedrigen Abitur-Abschlussquoten: In Neukölln sind es 30 Prozent, in Steglitz-Zehlendorf 70. "Diese Differenz kann man nicht durch den Intelligenz-Quotienten erklären. Da dachte ich: Man muss was machen", sagt Djadda am Donnerstag bei Radioeins. Und er machte was - und zwar mit Marzipan.

Im damaligen Persien geboren, in Hamburg aufgewachsen, in San Francisco studiert - sein neuester Weg führte Hamid Djadda nach Neukölln.

Gewinne sollen in Stiftung für Schule fließen

Lübeck mag Marzipan-Hauptstadt sein, aber auch in Neukölln haben sie Erfahrung mit der quietschsüßen Mandelmasse. Seit mehr als 160 Jahren wird sie in dem Bezirk produziert, zwei Firmen bringen momentan ungefähr 20.000 Tonnen auf den Markt - allerdings nur Marzipan-Rohmasse. Die kleinste Packung wiegt 12,5 Kilo - das ist weit zu wuchtig für den Laden an der Ecke. Das weckte Djaddas Unternehmergeist: Seit wenigen Monaten nun hat er eine kleine Firma in der Neuköllner Schinkestraße, sein "Ohde Marzipan" lässt er in kleinen, edel verpackten Portionen herstellen. Das Besondere: Mit den Erlösen aus diesen teuren Süßigkeiten will der in Hamburg aufgewachsene Geschäftsmann Neuköllner Jugendlichen helfen. "Das Geld kommt von mir privat, ich verdiene an der Firma nichts", sagt Djadda. 51 Prozent der Gewinne flössen in eine Stiftung, 49 Prozent an die Mitarbeiter. "Die Stiftung soll eine Schule in Neukölln fördern, damit die Abiturquote erhöht wird."

2.600 Schüler ohne Abschluss pro Jahr

Dass es Bedarf dafür gibt, steht außer Frage: Pro Jahrgang verlassen etwa 2.600 Schüler und Schülerinnen in Neukölln ihre Schule ohne Abschluss. Das entspricht 14 bis 16 Prozent, ein für Berlin überdurchschnittlicher Wert, sagt Franziska Giffey. Um dagegen anzukämpfen, sei Bildung von Anfang an unabdingbar. Außerdem müsse der Bezirk Kindern und Jugendlichen viel Hilfe geben, zusätzlich zu dem, was deren Mütter und Väter leisten. "Manchmal müssen wir sogar Eltern-Ersatz spielen, weil die Eltern das allein nicht können. Da ist jede Form der Unterstützung zur normalen schulischen Bildung absolut notwendig und sinnvoll", sagt Giffey.

Knapp sechs Euro die Packung - das können sich in Neukölln wenige leisten

Das Geschäft mit dem Neuköllner Marzipan ist eine Möglichkeit, ein klein wenig zusätzliches Geld in bessere Bildungsmöglichkeiten fließen zu lassen. Im November will Hamid Djadda seinen ersten "Ohde"-Shop eröffnen, allerdings im nobleren Berliner Westen, genauer in der Uhlandstraße, also dort, wo es Kunden gibt, die sich seine hochwertige Ware auch leisten können. In Neuköllns Problembezirken werden wohl nur wenige knapp sechs Euro für ein bisschen Marzipan erübrigen könne. Franziska Giffey hofft trotzdem auf einen Flagship-Store in ihrem Bezirk. "Wenn Sie in irgendeinen Tourismusladen kommen, was finden Sie? Lübecker Marzipan. Ich find das gut, wenn das aus Neukölln kommt." Djadda lässt seine Süßigkeiten übrigens mit dem Wappen von Friedrich Wilhelm I. verzieren - der preußische König hatte vor 270 Jahren die ersten böhmischen Glaubensflüchtlinge aufgenommen, ihnen Land, Arbeit sowie Bildung ermöglicht. "Wissen Sie, was daraus entstanden ist? - Soviel positive Dinge. Das Thema ist heute ja sehr akut - und das fand ich sehr inspirierend", sagt Djadda.

Video