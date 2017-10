Nicht jammern sondern machen! Montag, 30.10.2017 | 10:18 Uhr

Wer als Managerin arbeiten möchte, ist sicher auch in der Lage, als Mangerin zu arbeiten. Warum also gründet Frau Ramadier nicht ihren eigenen Laden, anstatt sich in unterbezahlten Jobs ausnutzen zu lassen? Warum stellt sie sich nicht auf die eigenen Füße, anstatt sich nun mit Übersetzungen und Stipendien einzurichten und knapp über Wasser zu halten? Warum haben überhaupt so wenig Frauen den Schneid, sich selbständig zu machen? Trotz spezieller Förderungen extra für Frauen, sind nur 13 % der Unternehmensgründer weiblich. Warum ist das so?



Frau Ramadier ist jetzt 30. Als ich 29 war, habe ich (männlich) nicht gejammert, sondern mein eigenes Ingenieurbüro gegründet - und das ohne jegliche Gründerzuschüsse oder Hilfestellungen (und hatte zwischenzeitlich auch einige Angestellte). Das ist jetzt weit über 20 Jahre her. Also: Hintern hoch und MACHEN!