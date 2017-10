Mit erneuten Warnstreiks haben Beschäftigte des Online-Händlers Zalando in Brieselang (Havelland) am Montag das Unternehmen aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Rund 200 Mitarbeiter trafen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in der Stadthalle von Falkensee zu einer Streikversammlung.



Seit 6. September seien die Tarifverhandlungen durch Zalando einseitig abgebrochen worden, hieß es von Verdi. Bis heute gebe es keinen neuen Termin, doch der Arbeitgeber halte an seiner Vorbedingung fest, dass die Gewerkschaft von ihrer Forderung nach tariflichen Regelungen wie im Handel abrücken müsse.