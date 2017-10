Schon 2015 wurde den Mietern eines Parkhauses in Kreuzberg die Stellplätze gekündigt. Seitdem ist das Parkhaus zunehmend verwahrlost. Das Bezirksamt kennt die Zustände, kann aber nicht durchgreifen. Jetzt will der Investor hier ein Neubauprojekt realisieren.

Das Parkhaus am Mehringplatz in der Franz-Klühs-Straße in Berlin-Kreuzberg soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nachdem den Stellplatzmietern 2015 gekündigt wurde, ist das Parkhaus zunehmend verwahrlost: Anwohner klagen über Obdachlose und Drogenabhängige, Müll und Exkremente. Auch soll in abgestellten Schrottautos Prostitution betrieben worden sein.