Etwa 1.300 Mitarbeiter will Eurowings neu einstellen, vor allem Piloten und Flugbegleiter. "Da haben wir von Anfang an gesagt: Es kann sich jeder bewerben", sagte Dirks. Air-Berlin-Kollegen sollen ein schnelleres Bewerbungsverfahren bekommen, bei gleicher Qualifikation aber nicht automatisch bevorzugt werden.

Eurowings-Chef Thorsten Dirks dagegen verteidigte die Konditionen, zu denen neue Piloten unter anderem von Air Berlin angestellt werden sollen. Es habe einen Grund, dass Air Berlin insolvent gegangen sei. Auch wegen der Personalkosten habe die Airline Geld von Etihad gebraucht, sagte Dirks am Freitag in Berlin.

Unterdessen ziehen sich die Verkaufsverhandlungen zwischen Air Berlin und Easyjet in die Länge. Medienberichten zufolge war für den Freitag eine Einigung in Sicht, Air-Berlin-Chef Winkelmann kündigte am Nachmittag jedoch an, über das Wochenende weiter zu verhandeln.

Zugleich hob er die Exklusivität für den Bieter Easyjet auf. Damit werde es möglich, auch mit anderen Interessenten zu sprechen, etwa mit dem Ferienflieger Condor, so Winkelmann.



Auch noch keine Lösung gibt es für die Techniktochter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin mit 900 Beschäftigten, dafür endet am Freitag die Bieterfrist. Bislang gab es drei Interessenten, darunter der Logistiker Zeitfracht im Verbund mit weiteren Investoren. Die Verhandlungen mit Zeitfracht sind dem Vernehmen nach weit fortgeschritten. Das treffe vor allem auf die Leisure Cargo zu, eine Air-Berlin-Tochter mit etwa 60 Mitarbeitern, die Frachträume in Flugzeugen vermittelt.