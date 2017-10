Porträt einer Solo-Selbstständigen - Immer wieder Stress mit dem Jobcenter

12.10.17 | 06:00 Uhr

Elzemarieke de Vos ist Schauspielerin und wollte statt Festanstellung lieber berufliche Freiheit. Womit sie dabei nicht gerechnet hat, sind die behördlichen Hürden, die Selbstständige ständig nehmen müssen. Von Jana Göbel



Sie war die Kameliendame am Hans-Otto-Theater, stand für den Kölner Tatort vor der Kamera und spielte in Serien wie "In aller Freundschaft", "Der Kriminalist" und "Küstenwache". Elzemarieke de Vos wollte frei sein, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Vor zwei Jahren hat sie die Festanstellung in Potsdam aufgegeben. Ich habe es nicht bereut, sagt sie heute. Neu ist, dass sie sich jetzt laufend aktiv um Engagements und Auftritte kümmern muss. Neu ist aber auch der Ärger mit den Behörden. Viele Ämter seien auf die neue Arbeitswelt nicht eingestellt, sagt de Vos.

Kein Arbeitslosengeld zwischen den Engagements

Denn der Beruf einer Schauspielerin ist ein stetiger Wechsel zwischen verschiedenen Jobs. Dazwischen gibt es immer wieder Leerzeiten. Für viele Ämter sei dies offenbar eine Überforderung, erzählt Elzemarieke de Vos. Vor allem mit dem Jobcenter habe sie schlimme Erfahrungen gemacht. Obwohl sie jahrelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, bekam sie 2016 in den Zeiten zwischen den Engagements kein Arbeitslosengeld. "Ich bin in meiner Freizeit ständig mit Papierkram fürs Arbeitsamt und für die Versicherungen beschäftigt." Sie musste zeitweise Hartz IV beantragen, um über die Runden zu kommen. So wie ihr geht es vielen Schauspielern. Das Geld steht ihnen zu, doch manchmal ist es ein Kampf, es auch zu bekommen.

Ähnlich schwierig läuft es mit der Krankenkasse. Hier liegt es vor allen daran, dass Elzemarieke de Vos immer wieder Engagements im Ausland hat. Erst vor wenigen Tagen hat sie eine erfolgreiche Premiere in Wien gefeiert. "Sobald ich im Ausland tätig bin, wird es problematisch", erzählt sie. "Es ist nicht klar, muss ich in Österreich bezahlen oder in Deutschland, alles wahnsinnig kompliziert". Die beiden Krankenkassen in Österreich und Deutschland hätten das bisher nicht klären können. Viele Schauspieler seien von Zeit zu Zeit im Ausland tätig. Doch die Versicherungen seien auf diese Wirklichkeit offenbar noch nicht eingestellt. Ein anderes Problem gebe es zum Beispiel bei den Banken. Weil sie beruflich viel unterwegs ist, braucht sie einen Laptop und wollte ihn finanzieren. Doch die Bank sagte nein. Nicht etwa, weil sie nicht genug verdient, sondern weil sie nicht drei Monate fest an einem Ort war. Der Vorteil, gut beschäftigt zu sein, galt bei der Bank als Nachteil. "Dabei habe ich ein geregeltes Einkommen, es fließt nur nicht so regelmäßig auf mein Konto".

Die Gesellschaft muss sich ausrichten

Elzemarieke de Vos schwärmt von ihrem Beruf und von den Chancen, die ihr das freie Leben bietet. Ob Film oder Theater, Berlin oder Wien - sie will sich ausprobieren und stetig verbessern. Noch schöner wär es allerdings, wenn die Gesellschaft besser dafür eingerichtet wäre. Es gibt so viele Kreative in Berlin, "aber manchmal werden wir von den Behörden behandelt, als würden wir unser Leben nicht auf die Reihe bekommen".