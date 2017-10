Zwei Wochen keine Post: Bei unliebsamen Rechnungen ist das vielleicht kein Problem. Aber in vielen Berliner Bezirken bleiben immer häufiger die Briefkästen leer. In Westend warten die Bewohner eines Hauses schon einen halben Monat auf ihre Post. Von Carsten Krippahl

Es ist in Berlin kein Einzelfall. Immer wieder bleiben Briefkästen über Tage leer, Dokumente kommen nicht an. In Weißensee haben die Juristen Susen und Michael Wahl Stress mit der Post: "Wir haben als Anwaltskanzlei das Problem, dass wir montags einfach mal keine Post kriegen." Im schlimmsten Fall komme einmal die Woche ein Berg Post, und dann müssten er und seine Frau zusehen, dass sie diesen Berg möglichst schnell abarbeiten.

Was ist los bei der Post? Auf rbb-Anfrage teilt das Unternehmen am Dienstag mit: "Neben vereinzelten krankheitsbedingten Ausfällen gab es in den vergangenen Tagen insbesondere sturmbedingte Schwierigkeiten." Auch für die Grießhammers ist diese Antwort unbefriedigend. Der Sturm ist doch fünf Tage her. Margit Grieshammer plant schon eine Revolte - digital, nicht analog: "Ich werde eine Demo per Twitter veranlassen. Es werden sich genug Leute finden, die auch keine Post bekommen." Der nächste Schritt dann analog: Plakate entwerfen und vor dem Postamt demonstrieren.