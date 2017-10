Verdi ruft zu drittem Postbank-Warnstreik in Berlin auf

Es ist bereits der dritte Warnstreik innerhalb der laufenden Verhandlungsperiode, zu dem Verdi aufruft. "Da am Montag ebenfalls in Berlin die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden, wollen wir mit unserer Aktion die Verdi-Forderungen unterstreichen", sagte Frank Wolf, Verdi-Fachbereichsleiter Finanzdienstleitungen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Berliner Beschäftigten der Postbank für Montag (23.10.) erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das teilte Verdi am Sonntag mit. Betroffen sind laut Mitteilung alle Postbank-Filialen im gesamten Stadtgebiet. Kunden müssten daher am Streiktag mit eingeschränktem Service und geschlossenen Filialen rechnen.

Nachdem die vorige Tarifrunde ergebnislos abgebrochen worden war, hatte es in den vergangenen Wochen bereits Warnstreiks gegeben. Anschließend soll die Postbank ein verbessertes Angebot in Aussicht gestellt haben. Das sei ein Ergebnis der jüngsten Warnstreiks, erklärte Verhandlungsführer Jan Duscheck. Sollte es in der neuen Tarifrunde aber keine Einigung geben, seien auch unbefristete Streiks möglich.

In einer Urabstimmung hätten 97,7 Prozent der Beschäftigten für unbefristete

Arbeitsniederlegungen gestimmt, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. "Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die Beschäftigten mit großer Entschlossenheit zu den Forderungen stehen", sagte Duscheck.

Bei den Tarifverhandlungen fordert Verdi unter anderem eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2022 und eine Erhöhung der Gehälter um fünf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Postbank hatte zuletzt einen tariflichen Kündigungsschutz bis Mitte 2019 sowie Gehaltserhöhungen um insgesamt 2,5 Prozent in zwei Stufen angeboten.