Richtfest-Woche an der Warschauer Brücke

Zuerst feierte am Dienstag das Unterhaltungsviertel des Bauherren und künftigen Betreibers Anschutz Entertainment Group Richtfest. Der Rohbau des Quartiers mit Kino, Konzerthalle, Bowlingcenter und Hotels ist fast abgeschlossen, binnen eines Jahres soll das Ganze fertig sein.

Viele Berliner haben sich noch nicht einmal an die Mercedes-Benz-Arena, früher O2-World, gewöhnt, da haben schon zwei weitere Riesen-Bauprojekte an der Warschauer Brücke ihr Richtfest gefeiert.

Gleich schräg nebenan soll ebenfalls im Herbst 2018 die East Side Mall fertig werden. Hier wurde der Rohbau am Donnerstag begangen. Das Einkaufszentrum wird Berlins 68. – mit rund 120 Läden für Einzelhandel und Gastronomie auf mehr als 30.000 Quadratmetern. Noch bis Herbst 2015 gehörte auch das Areal der East Side Mall der Anschutz Gruppe und verkaufte an die FREO Gruppe. Im Sommer 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, Anfang 2017 dann ging die East Side Mall vor Beendigung der Bauarbeiten an die RFR Holding.



Senatsbaudirektorin Regula Lüscher zeigte sich überzeugt, die East Side Mall richte sich "gleichermaßen an Anrainer im Friedrichshainer Traditionskiez, die Angestellten im neuen Quartier und das Publikum der zahlreichen Freizeitstätten im direkten Umfeld".