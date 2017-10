Darin heißt es, an verschiedenen Standorten könnten Flugkapitäne mit einer Gehaltserhöhung von 10.000 Euro im Jahr rechnen und Co-Piloten mit einer Erhöhung von 5.000 Euro. Zusätzlich stellte O'Leary auch einen "Loyalitätsbonus" von bis zu 12.000 Euro, günstigere Vertragsbedingungen und bessere Aufstiegschancen in Aussicht. Damit wird offenbar versucht, aggressiven Abwerbeversuchen anderer Airlines entgegenzuwirken, wie etwa der Fluglinie Norwegian. O'Leary versprach, die Gehälter bei direkten Konkurrenten überbieten zu wollen.

Die irische Billigfluglinie Ryanair versucht offenbar mit Gehaltserhöhungen, Bonuszahlungen und besseren Arbeitsbedingungen die Abwanderung ihrer Piloten zu Konkurrenzunternehmen abzuwenden. Das irische Nachrichtenportal "independent.ie" hat einen Brief von Unternehmenschef Michael O'Leary veröffentlicht , der an alle Ryanair-Piloten gegangen sein soll.

Bereits Ende September strich das Unternehmen Tausende Flüge bis ins kommende Frühjahr hinein. Etwa 700.000 Passagiere sind davon betroffen. Als Grund gab die Fluggesellschaft Fehler bei der Erstellung von Dienstplänen an. Urlaubszeiten seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Einen Mangel an Piloten stritt die Fluggesellschaft ab.

Die einzige innerdeutsche Strecke des Unternehmens zwischen Köln/Bonn und Berlin-Schönefeld wird künftig komplett gestrichen. Bisher flog Ryanair fünf Mal am Tag hin und her. Erst im Herbst 2016 hatte die Airline ihre Station in Berlin auf neun Flugzeuge vergrößert. Damals sagte Marketingchef Kenny Jacobs: "Berlin ist das Kernstück unseres Wachstums in Deutschland."

Gegenüber dem rbb sagte ein Ryanair-Pilot, der anonym bleiben möchte, dass dies jedoch nicht stimme und die derzeitigen Probleme lange absehbar waren. "Dass es eine Krise geben würde, war uns schon vor gut einem Jahr klar, einfach weil wir gesehen haben, dass es einen richtigen Piloten-Exodus gab", sagte der Informant Inforadio. Es habe zwar schon immer eine hohe Fluktuation innerhalb der Belegschaft gegeben, "aber diese Art der Abwanderung gab es vorher nicht." Der Verweis auf die missglückte Urlaubsplanung sei zudem merkwürdig, sagte der Pilot. "Ryanair hat seinen Piloten immer einen Monat Zwangsurlaub gegeben, der auch oft unbezahlt ist."