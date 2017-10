In Brandenburg liegen Dienstleistungen, Großhandel und Unternehmensberater vorn bei den Solo-Selbstständigen. Menschen wie die Bioladen-Besitzerin Annette Springsguth, die in Frankfurt (Oder) alles versucht, um die Gründerphase zu überstehen. Von Jana Göbel

Große Fenster, herbstlich dekoriert, der Bio-Laden von Annette Springsguth ist nicht zu übersehen. Und die Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) ist eigentlich eine gute Lage. Dennoch kommen nicht genug Kunden. Vor zwei Jahren beschloss Annette Springsguth, sie will nicht mehr von Hartz IV leben. Gesunde Lebensmittel und Bioprodukte sollten ihre neue Lebensgrundlage werden. Seitdem steht sie sechs Tage in der Woche in ihrem eigenen Geschäft, vom frühen Morgen bis zum Abend.

Doch wie bei so vielen Existenzgründern, die Startphase ist die schwerste Zeit. Die Einnahmen können die festen Ausgaben für Ladenmiete und Wareneinkauf kaum decken. Wenn man Annette Springsguth nach ihrem Einkommen fragt, lacht sie nur. "Leben kann ich davon nicht." Sie esse, was im Laden nicht gekauft wurde. Mehr sei nicht drin.