Bahn sucht sieben Tage lang Mitarbeiter in Berlin

Job-Casting am Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn (DB) braucht neue Mitarbeiter und veranstaltet dafür ein siebentägiges Job-Casting in ganz Deutschland. Eine Station davon ist Berlin. Wie die DB mitteilte, sollen vom 5. bis 11. November am Berliner Hauptbahnhof rund 400 Bewerbungs- und Beratungsgespräche geführt werden. Zwischen 6 bis 22 Uhr die Möglichkeit könnten sich Bahnmitarbeiter in spe informieren und bei 30 Bahnmitarbeitern persönlich vorzustellen. Die Entscheidung, ob die Bewerbung erfolgreich war, soll direkt vor Ort fallen, wie es weiter heißt.