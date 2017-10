Ihre Finger fliegen über die Tastatur ihres Laptops. Emma Englishby ist ganz versunken in die Gestaltung einer neuen Website für einen Kunden in Großbritannien. "Ich bin ein Worholic und arbeite manchmal 14 Stunden am Tag", erzählt die die 29-jährige Irin. Sie sitzt an einem langen Schreibtisch in einem Coworking Space in der Brunnenstraße in Berlin-Gesundbrunnen. Ihr gegenüber schaut eine junge Frau kaum von ihrem Notebook auf, neben und hinter ihr sind zwei Männer in ihre Arbeit am Computer vertieft. Kollegen sind sie nicht, jeder arbeitet hier für sich allein. Sie unterhalten sich wenig und wenn, dann auf Englisch. Auch Emma Englishby kam vor sechs Jahren aus Irland nach Berlin. Die Webdesignerin hatte gerade ihren Job gekündigt und wollte ihr eigenes Business starten.