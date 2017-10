Es folgen Stuttgart mit 62,2 Prozent und München mit 53,1 Prozent. Auch in Köln (plus 22,3 Prozent), Bonn (24,9 Prozent), Kiel (35,3 Prozent) und Leipzig (23,6 Prozent) verteuerten sich die Mieten deutlich. Den geringsten Anstieg verzeichnete Jena mit knapp 10 Prozent.

Die Mieten für Studenten sind in Berlin so stark gestiegen wie nirgendwo sonst in Deutschland. Das belegt ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Grundlage waren Daten von Inseraten der Internet-Plattform ImmobilienScout 24.

Der deutliche Anstieg sei nicht nur auf die generell zunehmende Verknappung von Wohnraum in begehrten Lagen zurückzuführen, erklärte der IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Grund sei vielmehr auch, dass immer mehr Mietwohnungen möbliert angeboten würden, was die Preise zusätzlich in die Höhe treibe.

So werden laut Studie in Berlin 8,5 Prozent der Studentenappartements möbliert angeboten, in München sind es 18,2 Prozent - und damit in beiden Städten sieben Prozent mehr als noch 2010.

Für eine typische Studentenbude mit 30 Quadratmetern werden laut Gutachten in München 665 Euro Warmmiete fällig, in Hamburg und Köln je 480 Euro, in Bonn 487 Euro, in Berlin 430 Euro und in Leipzig 327 Euro.