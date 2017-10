In der Auseinandersetzung um die Personalsituation in der Pflege an Berlins Universitätsklinik Charité zeichnet sich eine Einigung ab. Die Pflegekräfte nehmen ihren Streik vorerst nicht wieder auf, wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch zu einem Beschluss von Tarifberatern und Tarifkommission der Beschäftigten mitteilte.

Die Charité gab bekannt, man habe sich bereits am 29. September mit Verdi darauf verständigt, den ausgelaufenen Tarifvertrag mit Vorgaben zu Mindestbesetzungen wieder in Kraft zu setzen. Die Gewerkschaft bestätigte dies am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.