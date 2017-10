Befristete Verträge, weder Kranken- noch Urlaubsgeld und die Sozialabgaben, die sie selbst stemmen müssen: Viele Lehrkräfte an Volkshochschulen fühlen sich nicht geachtet. In Potsdam zeigt sich beispielhaft, wie prekär die Lage für die Betroffenen ist. Von Ute Barthel

"Da sind viele Errungenschaften, auf die ich stolz bin", sagt Petra F., Sprachdozentin, Anfang 30. "Doch gerade bei den Arbeitnehmerrechten bekomme ich dann Zweifel, wenn ich über meine eigene Situation nachdenke." Ihre Kolleginnen nicken zustimmend. Sie alle sind nur freie Mitarbeiter. Sie sitzen in einer kleinen Runde zusammen und wollen über ihre unsicheren Arbeitsverhältnisse berichten. Ihre richtigen Namen möchten sie lieber nicht nennen, denn sie befürchten, dass ihre Honorarverträge dann nicht verlängert werden. Schließlich gilt für sie kein Kündigungsschutz.

Fast jeden Tag stehen die Sprachlehrerinnen der Volkshochschule Potsdam vor ihrer Klasse mit Flüchtlingen. In den Integrationskursen bringen sie ihnen nicht nur die deutsche Sprache bei, sondern auch die Grundlagen unserer Demokratie und sozialen Marktwirtschaft.

Luise K. war im vergangenen Jahr vier Monate krank. Obwohl sie kein Einkommen hatte, musste sie für die gesamte Zeit die kompletten Sozialversicherungsbeiträge zahlen. "Ich habe die Krankenversicherung und die Rentenversicherung angerufen. Die haben gesagt, ich müsste so viel zur Seite gelegt haben, dass ich im Stande bin, das ganze Jahr die Beiträge zu bezahlen." berichtet sie kopfschüttelnd. "Wenn mein Mann nicht gearbeitet hätte, wäre ich betteln gegangen."

Wenn sie sich mit den Lehrern an Grund- und Oberschulen vergleicht, fühlt sie sich nicht richtig anerkannt. "Es ist ein Dreiklassensystem: Am besten geht es den Lehrern, die Beamte sind, dann kommen die angestellten Lehrer und wir stehen auf der untersten Stufe." Denn viele soziale Leistungen, wie Krankengeld oder bezahlten Urlaub bekommen sie nicht.

Sie arbeiten genauso viele Stunden wie festangestellte Lehrer an einer Schule. Doch die Beiträge zur Sozialversicherung müssen sie komplett allein stemmen, also auch den Arbeitgeberanteil. Unterm Strich bleiben dann nur knapp 1.200 Euro zum Leben. "Das ist das Gehalt eines Hilfsarbeiters, eines ungelernten Arbeiters", sagt Natascha R. über ihr Einkommen. "Wir aber haben ein oder zwei Studiengänge studiert oder auch eine Promotion, das ist einfach nicht gerecht!"

Zunächst geht es darum, per Fragebogen festzustellen, welche unterschiedlichen Vorstellungen die 170 Lehkräfte an der Potsdamer Volkshochschule haben. Denn manch einer möchte auch weiterhin freiberuflich arbeiten. Da könnte man zum Beispiel mit Zuschüssen für die Sozialversicherung weiterhelfen, sagt die Beigeordnete für Bildung Noosha Aubel (parteilos). Auch Festanstellungen schließt sie nicht aus: "Für bestimmte Kurse, die besonders nachgefragt werden, würden wir das begrüßen." Das müsse zwar mit dem Kämmerer besprochen werden. "Aber ich sehe durchaus die Notwendigkeit, dass wir hier die Arbeitsbedingungen verbessern müssen."

Schon im Sommer schlugen sie in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung vor, in der Volkshochschule diese Stellen zu schaffen. Im sogenannten Bürgerhaushalt kann noch jeder Potsdamer bis zum 8. Oktober online darüber abstimmen , ob dieser Vorschlag im kommenden Haushalt umgesetzt werde solle. Auch mit den Kommunalpolitikern und der Verantwortlichen in der Stadtverwaltung sind die Lehrerinnen im Gespräch.

Bei einigen haben sich inzwischen enorme Schulden angehäuft. Deshalb fordern sie sichere Arbeitsbedingungen. Schließlich geben sie keine Kochkurse einmal pro Woche, sondern stehen tagtäglich bei der Integrationsarbeit in der ersten Reihe. "Wir wünschen uns gute Arbeitsbedingungen und gerechte Arbeitsbedingungen. Für viele von uns, die das Pensum eines Vollzeitlehrers haben, sollten dann auch Vollzeitstellen geschaffen werden." meint Sandra L.

Auch wenn das Problem nun in Potsdam angegangen werden sollte, die Situation dort ist beispielhaft für die ganze Republik. "Das ist ein bundesweites Problem, das wir hier in Potsdam allein nicht lösen können", sagt Aubel. "Im Grunde bräuchte man so etwas ähnliches wie die Künstlersozialkasse auch für die freiberuflichen Lehrer."

In die Künstlersozialkasse (KSK) zahlen Künstler und Publizisten nur die Hälfte der Sozialbeiträge, die andere Hälfte zahlen ihre jeweiligen Auftraggeber und der Bund. Aber nur ausgewählte Berufsgruppen haben Zugang zur KSK. Lehrer gehören nicht dazu.

Petra F. fordert, dass die Politik endlich vernünftige Arbeitsbedinungen für Freiberufler an Volkshochschulen sowie an Universitäten schafft. "Denn für die Honorarkräfte dort ist die Situation ähnlich prekär." Sie hofft, dass sie bald vor die Flüchtlinge in den Integrationskursen treten kann und ihnen dann wirklich mit Überzeugung von den Segnungen der sozialen Marktwirtschaft erzählt, weil diese Rechte dann auch für sie gelte.