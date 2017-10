In den Berliner Postbank-Filialen soll am Montag wieder gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zum dritten Mal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie will damit weiter Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Laut Gewerkschaft werden alle Filialen im Stadtgebiet von dem Ausstand betroffen sein.

Die bundesweiten Tarifverhandlungen für die Postbank-Beschäftigten werden am Montag in Bonn fortgesetzt. Verdi fordert unter anderem, den Kündigungsschutz bis Ende 2022 zu verlängern sowie die Gehälter um fünf Prozent zu erhöhen.

Am Sonntag hatte die Gewerkschaft das Ergebnis der Urabstimmung veröffentlicht. Eine große Mehrheit ist demnach zu unbefristeten Streiks bereit, sollte es keine Einigung geben.