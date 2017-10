Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz öffnet wieder

Der Markt auf dem Breitscheidplatz öffnet am 27. November und läuft bis zum 7. Januar. Am 19. Dezember, dem Jahrestag, bleibt er geschlossen. Dann gibt es eine Gedenkfeier.

Rund ein Jahr nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche wird der dortige Weihnachtsmarkt wieder öffnen – ausgenommen ist nur der Jahrestag. Das Motto sei: "Normalität soweit wie möglich", sagte Klaus-Jürgen Meier, der Vorstandsvorsitzende der AG City und Vertreter des Handels, der Deutschen Presse-Agentur. Von Absagen von Händlern sei ihm nichts bekannt.

Der islamistische Attentäter Anis Amri hatte einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Bei dem schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland starben zwölf Menschen, fast 70 wurden verletzt.

Am ersten Jahrestag wollen das Land und der Bund gemeinsam an die Opfer erinnern. Bei der Gedenkveranstaltung wird ein Mahnmal enthüllt. Ein goldener Riss im Boden soll an die Opfer erinnern. Die Namen der Todesopfer und ihre Herkunftsländer sollen auf der Vorderseite der Stufen vor der Kirche stehen.

Sendung: Abendschau, 17.10.2017, 19:30 Uhr