Ehemaliger Student Brandenburg Dienstag, 10.10.2017 | 21:39 Uhr

Ich war auch mal ein Student im Osten. Zum Beginn des ersten Semesters haben wir unweit der Grenze gewohnt unter ganz miesen Umständen, weil wir auch in unsere Studienstsdt nicht reinkamen. Wir haben uns durchgebissen. Unter den wohnlichen Vorsussetzungen würde heute keiner mehr studieren. Die Zeit für die Fsmilie am We belief sich nicht mal auf 24 Stunden mit unserem kleinen Sohn. Wir haben es auch geschafft trotz widerer Unstände.

Seit 1991 bin ich Berlinpendler und somit jeden Tag 3 Stunden Fahrzeit. Auch das geht wenn man will. Wir genießen die Ruhe im Umland und wollen nicht in diese Großstadt mit so viel Rummel. Also lasst die Kirche im Dorf, Ihr packt es auch. MfG